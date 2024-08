Orpo puolusti Länsirataa Itä-Suomessa – valitti keskustelun menevän jatkuvasti “väärille jengoille”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jatkaa tänään kesäkokoustaan Joensuussa eilisen Kuopion päivän jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon mediatilaisuudessa nousi esiin muun muassa Länsiradan eli niin kutsutun “Turun tunnin junan” rakentaminen.

Orpo painotti Joensuussa Länsirataa puolustaen, että budjettirahoitusta on varattu 400 miljoonaa euroa ja kyse olisi vain ensimmäisen vaiheen rakentamisesta, ei koko radasta.

Orpon mielestä keskustelu menee jatkuvasti väärille jengoille ja hän nosti tässä yhteydessä esiin sitä, että rahaa ohjataan myös muualle.

– 400 miljoonaa läntiseen rataan, 500-600 miljoonaa päärataan, noin 500 miljoonaa idän yhteyksiin.

Jo puheessaan ennen tiedotustilaisuutta Orpo pyrki nostamaan esiin hallituksen hankkeita Itä-Suomessa, jossa on tunnettu pettymystä hallituksen toimiin.

– Me panostamme tällä vaalikaudella kaikkiaan 3 miljardia euroa raiteisiin ja teihin. Tästä kolmesta miljoonasta otsikoissa pyörii lähinnä 400 miljoonaa euroa Länsirataan, hän valitti ja luetteli tämän jälkeen Itä-Suomen investointeja.

RASISMIN vastaiseen kampanjaan liittyvät asiat on nyt Orpon mukaan hallituksessa käsitelty. Kohu alkoi siitä, kun perussuomalaisista ilmoitettiin pidettävän todennäköisenä, ettei puolueorganisaatio ole kampanjassa mukana.

Orpolta kysyttiin myös budjettiriihestä luvassa olevista kulttuurileikkauksista, jotka aiheuttavat suuria ongelmia esimerkiksi teattereille.

Orpo sanoi, että riihestä on luvassa hallituskauden kovin sopeutus- ja säästöbudjetti ja leikkaukset kohdistuvat eri puolille yhteiskuntaa. Suoranaista konkreettista helpotusta hän ei kuitenkaan kulttuurin alalle luvannut.

– Me olemme hyvin herkällä korvalla kuunneltu viestejä eri puolilta. Varmaan kaikki, jota leikkaukset koskevat, ovat tuoneet esiin huoliaan. Kun ne konkreettisesti toteutetetaan ja päätetään, mikä se lopullinen budjettiesitys on, niin jokainen kohta on silloin käyty läpi ja vielä eduskuntakäsittelyn aikana ja budjettilakien antamisen aikana mennään vielä syvemmälle. Katsotaan, että mikä se lopullinen…minulla on ymmärrystä kaikille, jotka ovat huolissaan. Katsotaan, mikä on lopullista. Minä en voi mennä oikeastaan yksityiskohtiin, koska säästökohteita on niin monta, valitettavasti, Orpo pyöritteli.