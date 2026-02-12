Politiikka
12.2.2026 07:05 ・ Päivitetty: 12.2.2026 07:08
Orpo sai kutsun ”retriittiin” belgialaisessa linnassa – tästä on kyse
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistuu tänään EU:n valtionjohtajien epäviralliseen tapaamiseen Itä-Belgiassa sijaitsevassa Alden Biesenin linnassa.
EU-johtajien niin sanotun retriitin aiheena on unionin kilpailukyvyn kohentaminen erityisesti vahvistamalla EU:n sisämarkkinoita maailmantalouden murrostilanteessa.
Näkemysten vaihtoa unionin kilpailukyvystä alustaa Italian entinen pääministeri ja Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi. Hän laati selvityksen EU:n kilpailukyvyn tulevaisuudesta vuonna 2024.
EU-johtajien keskustelua sisämarkkinoiden kasvun mahdollisuuksista puolestaan pohjustaa toinen Italian entinen pääministeri Enrico Letta. Hän valmisteli raportin EU:n sisämarkkinoista vuonna 2024.
Orpon mukaan globaalin kilpailun kiristyminen edellyttää EU:lta rohkeita ja tulevaisuuteen kurkottavia päätöksiä.
- EU:n on vahvistettava kauppakumppanuuksia kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan on syvennettävä sisämarkkinoita ja vähennettävä haitallisia riippuvuuksia, Orpo sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.
Orpo vierailee tällä viikolla myös Italiassa järjestettävissä Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Vierailunsa yhteydessä pääministeri muun muassa tapaa Suomen olympiajoukkueen urheilijoita ja seuraa suomalaislajeja.
Kommentit
