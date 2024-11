Orpo: Saksan hallituksen sisäiset vaikeudet ovat olleet tiedossa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että eurooppalaisen tai oman puolustuksen vahvuuden eteen pitää tehdä nyt enemmän ja nopeasti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltojen hallinnolle on myös hänen mukaansa annettava vahva ja yhtenäinen viesti, että Ukrainaa tuetaan niin pitkään ja paljon kuin tarvitsee.

Orpo kommentoi asiaa torstaina Budapestissa Unkarissa, kun hän saapui Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen. Kokouksessa ovat läsnä lähes kaikki Euroopan maat, mutta keskusteluja dominoi väistämättä vaalitulos Yhdysvalloista.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi kokouspaikalle saapuessaan muun muassa, että Ukrainan vahvistaminen on “meidän itsemme” vahvistamista. Hän sanoi myös, että Venäjän kaltaisten autoritaaristen maiden kanssa ei voi olla heikko, kun ne vaarantavat kansainvälisen järjestyksen.

Myös Yhdysvalloissa ymmärretään maan omaa etua, hän uskoi.

- Jos Yhdysvallat olisi heikko Venäjän kanssa, mitä se merkitsisi Kiinalle, Michel kysyi.

KESKIVIIKKONA uutismedian täyttivät Yhdysvaltojen vaalit, mutta päivä oli myrskyisä myös eurooppalaisessa politiikassa. Saksan hallitukselle alkoi lähtölaskenta, kun liittokansleri Olaf Scholz erotti valtiovarainministeri Christian Lindnerin. Lisää aiheesta Jörg Kukies Saksa uudeksi valtiovarainministeriksi – Scholz antoi eilen potkut edeltäjälle

Lindner johtaa hallituskoalitioon kuuluneita liberaalidemokraatteja. Hallituskriisiksi äitynyt poliittinen myrsky alkoi puolueiden talouteen liittyvistä erimielisyyksistä. Viimeistään Lindnerin erottaminen käynnisti ketjureaktion, jonka odotetaan johtavan uusiin vaaleihin etuajassa.

Orpon mukaan Saksan tilanne voi nyt selkiytyä ja maassa voi olla alkuvuoden suurten linjausten aikaan jo toimintakykyinen hallitus. Hän viittasi muun muassa tuleviin päätöksiin EU-komission ohjelmasta, unionin rahoituskehyksen linjauksista sekä mahdollisesti puolustukseen liittyviin päätöksiin.

- On tiedossa se, että Saksan nykyisellä hallituksella on ollut sisäisiä vaikeuksia. Ehkä tilanteen selkiytyminen nopealla aikataululla on hyvä,.

ORPO PAINOTTI keskiviikkona medialle, että kauppasotaan Yhdysvaltojen kanssa ei pitäisi ryhtyä. Tuleva presidentti Donald Trump on väläytellyt uusia 10-20 prosentin tuontitulleja, mikä iskisi voimakkaasti Eurooppaan.

EU-komissio on valmistellut jo pitkälle mahdollisia vastauksia Yhdysvalloille, jos uhkaukset alkavat käydä toteen.

Orpo täsmensi torstaina puhuneensa yleisellä tasolla siitä periaatteesta, että kauppasotaan tai protektionismiin ei pitäisi vastata protektionismilla. Hänen mukaansa jollain tavalla on kuitenkin pakko reagoida, jos Yhdysvallat ryhtyy toimiin.

Komission varautumista täytyy puolestaan katsoa hänen mukaansa rauhassa läpi.

- Järkeviä vastauksia pitää tietenkin tehdä. Mutta yleisellä tasolla pidän erittäin huolestuttavana sitä, jos Yhdysvallat ja Eurooppa ajautuvat kauppasotaan. Sitä ei pitäisi päästää syntymään.

Orpon mukaan Trumpin tulevaan politiikkaan täytyy nyt yrittää vaikuttaa niin, että tämä ymmärtää siihen liittyvät riskit.

Uutista täydennetty klo 13.19