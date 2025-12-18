Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.12.2025 08:51 ・ Päivitetty: 18.12.2025 09:33

Orpo: Silmienvääntelykuvista alkanut keskustelu pitäisi saada tänään poikki – N.Y. Times liittyi uutisoijiin

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Petteri Orpo (kok.).

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että perussuomalaisten silmienvääntelykuvista alkanut keskustelu pitää saada tänään poikki eduskunnassa. Viestin pitää olla, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rasismia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpon mukaan hallitus reagoi eilen voimakkaasti hänen nimissään lähettämällä julkisen anteeksipyynnön Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinan maiden omilla kielillä.

Orpo sanoo, ettei hyväksy minkäänlaista rasismia ja että kohu on aiheuttanut vahinkoa Suomi-kuvalle.

Orpo kommentoi asiaa saapuessaan Brysseliin EU-huippukokoukseen.

YHDYSVALTALAISLEHTI New York Times liittyi niiden maailman medioiden joukkoon, jotka ovat uutisoineet asiasta. Lehti kirjoittaa Orpon yrittävän hillitä rasismiskandaalia anteeksipyynnöllään Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median alustoilla

Artikkeli on julkaistu myös New York Timesin kiinankielisillä sivuilla.

Juttua ja otsikkoa muokattu klo 11.33: lisätty tiedot N.Y. Timesista.

