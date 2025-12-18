Politiikka
18.12.2025 08:51 ・ Päivitetty: 18.12.2025 09:33
Orpo: Silmienvääntelykuvista alkanut keskustelu pitäisi saada tänään poikki – N.Y. Times liittyi uutisoijiin
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että perussuomalaisten silmienvääntelykuvista alkanut keskustelu pitää saada tänään poikki eduskunnassa. Viestin pitää olla, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rasismia.
Orpon mukaan hallitus reagoi eilen voimakkaasti hänen nimissään lähettämällä julkisen anteeksipyynnön Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinan maiden omilla kielillä.
Orpo sanoo, ettei hyväksy minkäänlaista rasismia ja että kohu on aiheuttanut vahinkoa Suomi-kuvalle.
Orpo kommentoi asiaa saapuessaan Brysseliin EU-huippukokoukseen.
YHDYSVALTALAISLEHTI New York Times liittyi niiden maailman medioiden joukkoon, jotka ovat uutisoineet asiasta. Lehti kirjoittaa Orpon yrittävän hillitä rasismiskandaalia anteeksipyynnöllään Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median alustoilla
Artikkeli on julkaistu myös New York Timesin kiinankielisillä sivuilla.
Juttua ja otsikkoa muokattu klo 11.33: lisätty tiedot N.Y. Timesista.
