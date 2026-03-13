Orpo: Suomeen ei tule ydinaseita rauhan aikana – ”Prosessia voi arvostella”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomesta ei tule ydinasevaltaa, niitä ei tavoitella eikä olla tarjoamassa tänne, eikä niitä liikutella Suomessa rauhan aikana myöskään harjoitustoiminnassa. Kritiikin asian valmistelusta hän väisti. Simo Alastalo Demokraatti Susanna Luikku Demokraatti

– Kun tämä lausuma kirjataan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja eduskunta sen käsittelee, se on mielestäni riittävää parlamentarismia. Siinä ilmaistaan yhteinen tahto, johon kaikki saavat eduskunnassa sanoa sanansa, Orpo kommentoi medialle eduskunnassa.

Hän toisti aiemmin esittämänsä luonnehdinnan ydinaseiden ”sensitiivisyydestä”.

– Prosessia voi arvostella, mutta toivon, että nyt keskitytään Suomen turvallisuuteen, Nato-jäsenyyden ja puolustuksen vahvistamiseen. Päätös Natoon liittymisestä tehtiin parlamentaarisesti yhdessä kaikkien puolueiden kesken. Tämä asia on sitten niin sensitiivinen, että me arvioimme parhaaksi valmistella sen valmiiksi ja informoida laajemmin vasta sen jälkeen.

PÄÄMINISTERI ei vastannut suoraan, kun häneltä kysyttiin näkemystä SDP:n ja muiden oppositiopuolueiden esittämästä kritiikistä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tulkitsi Orpon lausuntoa perjantain Helsingin Sanomissa niin, että hallitus päätti jättää parlamentaarisen valmistelun käynnistämättä, koska prosessin lopputulos ei ollut etukäteen varma ja hallitukselle mieluisa.

– En tiedä, mutta ehkä koko asia on sellainen, että se aiheuttaa suuria reaktioita. Jos tämä nykyinen muotoilu hyväksytään vastaantuloksi, se on selkeä yhteinen kirjaus, Orpo toisti.

ANTTI LINDTMAN ihmetteli aiemmin tänään tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa, mitä parlamentarismia on sellainen, jossa valmistelun käynnistämisen edellytys on opposition oleminen valmiiksi hallituksen kannalla.

– Koko parlamentaarisen työn lähtökohta on nimenomaan se, että siinä puolueet yli hallitus-oppositio-rajojen pyrkivät sovittamaan yhteen näkemyksiä Suomen parhaaksi, Lindtman sanoi.

Mitä ajattelet pääministerinä siitä, että aiheesta on syntynyt julkinen keskustelu, jossa epäillään eri tahojen käsitystä koko parlamentarismin sisällöstä?

– Asia myös jakaa aidosti joitain puolueita, ja ehkä siksikin koko prosessi on herättänyt harmitusta. Tänään kuitenkin jatketaan parlamentaarista käsittelyä presidentin kanssa, Orpo kommentoi Demokraatille.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelevat iltapäivällä tasavallan presidentin Alexander Stubbin kanssa. Antti Lindtman on sanonut esittävänsä tapaamisessa oman ehdotuksensa kiistassa.