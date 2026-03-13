Stubb tapaa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat

Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Presidentinlinnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisessa on määrä keskustella ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista, joten kuluneen viikon keskustelu ydinaseiden tuonnin sallimisesta saanee jatkoa.

Presidentti antoi hallituksen suunnitelmille tukensa Intian-vierailullaan viikko sitten. Hän sanoi siellä, että esitetyt muutokset ydinenergia- ja rikoslakiin toisivat Suomen samalle linjalle muiden Pohjoismaiden kanssa.

Puoluejohtajatapaamisen jälkeen presidentti Stubb pitää tiedotustilaisuuden.