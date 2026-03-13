Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.3.2026 05:54 ・ Päivitetty: 13.3.2026 05:54

Stubb tapaa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Presidentinlinnassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tapaamisessa on määrä keskustella ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista, joten kuluneen viikon keskustelu ydinaseiden tuonnin sallimisesta saanee jatkoa.

Presidentti antoi hallituksen suunnitelmille tukensa Intian-vierailullaan viikko sitten. Hän sanoi siellä, että esitetyt muutokset ydinenergia- ja rikoslakiin toisivat Suomen samalle linjalle muiden Pohjoismaiden kanssa.

Puoluejohtajatapaamisen jälkeen presidentti Stubb pitää tiedotustilaisuuden.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

13.3.2026 05:46

HS: Orpo väläyttää kirjallista julistusta ydinaseista

Politiikka

12.3.2026 16:00

SDP vetoaa ydinaserajoituksissa DCA-sopimukseen – Siinäkin Suomen nykyiset lait kelpasivat

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
13.3.2026
Labourin ahdinko – tasapainoilua Trumpin, populistien ja vihervasemmiston puristuksessa
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
13.3.2026
Arvio: Tunnelmaltaan ja sävyltään totinen Out of Order ei ole synkkä tai ahdistava vaan ihastuttava kokonaistaideteos
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
12.3.2026
Arvio: Uusi Rasputin todistaa Putinin nousun ja Venäjän syöksymisen moderniksi diktatuuriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU