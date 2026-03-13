Politiikka
13.3.2026 05:54 ・ Päivitetty: 13.3.2026 05:54
Stubb tapaa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat
Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Presidentinlinnassa.
Tapaamisessa on määrä keskustella ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista, joten kuluneen viikon keskustelu ydinaseiden tuonnin sallimisesta saanee jatkoa.
Presidentti antoi hallituksen suunnitelmille tukensa Intian-vierailullaan viikko sitten. Hän sanoi siellä, että esitetyt muutokset ydinenergia- ja rikoslakiin toisivat Suomen samalle linjalle muiden Pohjoismaiden kanssa.
Puoluejohtajatapaamisen jälkeen presidentti Stubb pitää tiedotustilaisuuden.
