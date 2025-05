Orpo: Suomeen tarvitaan nopeasti laaja datatalouden toimintamalli

Suomeen tarvitaan nopealla aikataululla laaja ja nykyistä koordinoidumpi toimintamalli datataloudesta, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) STT:lle. Hallitus kävi Orpon mukaan keskustelun datakeskusinvestoinneista torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kuvailee keskustelua yksituumaiseksi ja selkeästi tarpeelliseksi. Sen johtopäätöksenä sovittiin tiekartan eli toimintamallin laatimisesta.

Kouvolan ja Lohjan datakeskushankkeet ovat nousseet julkisuudessa voimakkaasti esille viime päivinä.

ERITYISESTI perussuomalaiset ministerit elinkeinoministeri Wille Rydman ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ovat tuoneet esiin huolensa hankkeista.

- Hallitukselle ei ole esitetty sellaisia turvallisuuteen liittyviä huolia, jotka antaisivat syyn Kouvolan tai Lohjan datakeskusinvestointien estämiseen, Orpo sanoo.

Niiden etenemistä seurataan hänen mukaansa viranomaisvoimin ihan normaalilla tavalla.

Orpo sanoi jo tiistaina, ettei datakeskusten rakentamiseen liity ulko- tai geopoliittisia riskejä ulkoministeriön arvion mukaan. Lisää aiheesta Hallitus teettää datatalouden tiekartan – ”Datakeskukset itsessään eivät ole mörkö”

Pääministerin mukaan Suomi on tällä hetkellä kiinnostava kohde ja hankkeita on valtava määrä. Siksi on pystyttävä huolehtimaan siitä, että ne toteutetaan kestävällä ja turvallisella tavalla.

- Ministeriöiden välillä täytyy tiedon kulkea ja niiden täytyy koordinoida työtä keskenään. Jokainen tekee tahoillaan hyvää työtä, mutta sitä yhteisymmärryksen luomista täytyy selkeästi parantaa.

ORPON mukaan datatalouden tiekartan laatimisesta sovittiin jo kehysriihessä, mutta nyt se yhdistettiin keskusteluun muun muassa turvallisuusseikoista.

- On selvä, että näihin investointeihin esimerkiksi datataloudessa liittyy myös turvallisuuteen kytköksissä olevia asioita, jotka on syytä ottaa vakavasti.

Hallituksessa ilmenneitä huolia lieventää hänen mukaansa toimintamalli, jossa koordinaatio ja turvallisuusnäkökulma myöskin linjataan.

Pääministeri sanoo asettavansa tehtävään selvityshenkilön mahdollisimman pian.

Datakeskuksia on arvosteltu muun muassa siitä, että ne kuluttavat paljon sähköä, mikä voi johtaa sähkön hinnan kallistumiseen kuluttajille. Niiden työllistämisvaikutus on myös varsin pieni.

- On totta että investoinnin rahalliseen arvoon nähden työllistämisvaikutus on pieni, mutta en vähättelisi sitä, jos esimerkiksi Kouvolan kaltaiseen kaupunkiin syntyy 200 pysyvää työpaikkaa kymmenien vuosien perspektiivillä, Orpo sanoo.

HALLITUS haluaa ennen kaikkea, että datakeskusten ympärille syntyy ekosysteemiä, jossa on muuta lisäarvoa tuottavaa toimintaa.

- Tiekartta (toimintamalli) on kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten saamme datatalouteen Suomeen lisää investointeja, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa laajasti.

Toinen osuus on Orpon mukaan se, miten parannetaan viranomaisyhteistyötä ja koordinointia yhteisen tilannekuvan luomisessa myös muiden investointihankkeiden osalta.

Suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Hyperco kertoi 6. toukokuuta rakennuttavansa Kouvolaan datakeskuksen, jonka pääkäyttäjäksi tulee sosiaalisen median palvelu Tiktok. Tällä viikolla myös Lohjan kaupunki myi tontin Hypercolle datakeskusta varten.

Maanantaina Rovaniemen kaupunki kertoi varaavansa noin sadan hehtaarin kokoisen alueen uutta datakeskusta varten.

Sanna Nikula/STT