Orpo: Suomi ei anna Ukrainalle turvatakuita

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että Suomi voi auttaa Ukrainan turvallisuusjärjestelyissä, mutta ei antaa Ukrainalle turvatakuita. Orpo kommentoi asiaa tiistaina tiedotustilaisuudessa Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Suomen-vierailun yhteydessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Täytyy ymmärtää, että turvatakuut ovat vakava asia. Ja me emme ole valmiita antamaan turvatakuita. Mutta voimme auttaa turvallisuusjärjestelyissä, ja ero näiden kahden välillä on valtava, Orpo sanoi.

Marraskuussa yhdysvaltalaismedia Axios julkisti Yhdysvaltojen luonnoksen rauhansuunnitelmaksi, jossa mainittiin turvatakuiden yhteydessä myös Suomi.

Orpo ei tiedä, miksi Suomi mainittiin. Orpon mielestä nyt pöydällä oleva 19 kohdan suunnitelma on Ukrainan ja Euroopan näkökulmasta parempi kuin edellinen 28 kohdan suunnitelma.

ORPOLTA ja Kristerssonilta kysyttiin, tietävätkö he, millaisia turvatakuita Yhdysvallat olisi valmis tarjoamaan Ukrainalle.

- Emme ole nähneet mitään yksityiskohtia tai tarkkaa esitystä siitä, millaisia turvatakuut voisivat olla. Jatkamme työtämme valmistellaksemme turvallisuusjärjestelyjä, mikä on eri asia kuin turvatakuut. On selvää, että turvatakuut voivat tulla lähes ainoastaan suuremmilta mailta ja Yhdysvaltojen osallistumista tarvitaan, Orpo sanoi.

Myös Kristersson korosti, että Yhdysvaltojen sitoutumista tarvitaan. Hänen mukaansa suurin turvatakuu ovat Ukrainan vahvat omat asevoimat, joiden vahvistamisessa voidaan auttaa.

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin tapaa tänään Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoffin Moskovassa. Orpon mukaan tapaaminen on erittäin tärkeä, mutta hän ei halunnut spekuloida asialla liikaa.

- Kysymys on, onko Venäjä tänään vakavissaan rauhan suhteen. Emme ole nähneet mitään myönteisiä merkkejä Venäjän puolelta.

Kristersson puolestaan asetteli sanansa vieläkin varovaisemmin, sillä hänen mukaansa kokous ”saattaa olla tärkeä”. Hän korosti rauhallisena pysymistä ja piti myös suurimpana kysymysmerkkinä Venäjän halua vakaviin rauhanneuvotteluihin.

PÄÄMINISTERIT tapasivat maanantaina pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa, missä he keskustelivat ajankohtaisista asioista ja muun muassa saunoivat. Saunassa vierähti heidän mukaansa parin tunnin verran.

Tiistaina pääministerit vierailivat Espoon Hanaholmenissa, missä vihittiin Ruotsin ja Suomen lahjoittamat taideteokset kulttuurikeskuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Vierailun yhteydessä järjestettiin myös tiistain tiedotustilaisuus.

Ruotsi lahjoitti Olof Marsjan uuden pronssiveistoksen nimeltään Valon jäljittäjä, jonka kerrottiin olevan omistettu koko Suomelle. Suomen valtio lahjoitti Marjatta Weckströmin veistoksen nimeltään Maan laulu. Veistos on peräisin vuodelta 1979, ja se siirrettiin Hanaholmeniin Helsingin Kalliosta.

Teksti: STT/Anni Keski-Heikkilä