Politiikka

27.1.2026 06:11 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:11

Orpo tapasi Xin Pekingissä

Vincent Thian / POOL / AFP) - AFP / LEHTIKUVA
Xi Jinping ja Petteri Orpo tapasivat Pekingissä 27. tammikuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tavannut tänään Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen oli varhain aamuyöllä Suomen aikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Orpo nosti tapaamisessa esiin Ukrainan sodan. Tapaamisen annista kuullaan tarkemmin iltapäivällä Suomen aikaa, jolloin Orpo kertoo siitä medialle.

Orpon ohjelmassa on tänään myös tapaamiset virallisen vierailun isäntänä toimivan pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin kanssa.

Orpon Kiinan-vierailu alkoi sunnuntaina ja kestää keskiviikkoon saakka. Valtioneuvoston kanslian mukaan virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä EU:n ja Kiinan suhteet. Lisäksi vierailun aikana käsitellään ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki pääministeri Juha Sipilä vuonna 2017, valtioneuvoston kanslia kertoo.
Kiina tärkeä vientimarkkina

VALTIONEUVOSTON kanslian mukaan vierailun tarkoituksena on muun muassa edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Vierailun yhteydessä järjestetään Suomen ja Kiinan innovatiivisen liiketoimintakomitean tapaaminen.

Mukana on parikymmentä suomalaisyritystä, muun muassa elintarvikejätti Fazer, hissiyhtiö Kone, kaivoslaitteita valmistava Metso ja elintarvikeyhtiö Valio.

- Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvoston kanslian mukaan vuonna 2024 Suomen tavaravienti Kiinaan oli arvoltaan 3,5 miljardia euroa ja palveluvienti yli 1,8 miljardia euroa. Suomen tavaratuonti Kiinasta oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa.

