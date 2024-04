Orpo teki jälleen oharit – kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja: “Ehkä vähän ristiriitaiset fiilikset”

Hallitus päätti kehysriihessään siirtää opiskelijat pois yleisen asumistuen piiristä. Päähallituspuolue kokoomus tuli samalla pettäneeksi puheenjohtaja Petteri Orpon suulla vuosi sitten maaliskuussa antamansa lupauksen, jonka mukaan opiskelijoita ei siirretä asumislisälle. Simo Alastalo Demokraatti

Demokraatti soitti asiasta kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajalle Henriina Rantalalle.

Rantala korostaa, ettei opintotuen asumislisän suuruudesta ole vielä tarkkaa käsitystä. Hallitus lupaili tiistaina, että asumislisä tulee olemaan suhteessa korkeampi kuin vuonna 2017, ennen kun opiskelijat siirtyivät asumistuen piiriin. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) laskelman mukaan tuki voisi esimerkiksi Helsingissä tippua yli 130 eurolla kuussa.

Rantala olisi hakenut säästöjä mieluummin muualta.

– Olisin toivonut, että eläkkeisiin olisi tässä kohtaa tartuttu enemmän. Toiveena oli, että myös eläkeläiset osallistuisivat vahvemmin näihin talkoisiin. Ehkä vähän ristiriitaiset fiilikset. Ymmärrän toisaalta, että näin tehdään. Meillähän tarjotaan edelleen opiskelijoille opintolainaa ja kannustetaan käymään kesätöissä enemmän, mutta tämä tuli kyllä itselle yllätyksenä.

Tämä on kuitenkin leikkaus. Teillä oli viime vuonna kokoomusopiskelijoiden, kokoomusnuorten ja puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa yhteinen blogikirjoitus, missä totesitte, että kokoomus perääntyy opiskelijoita koskevista leikkausaikeistaan, nimenomaan asumislisän palauttamisesta.

– Kyllä, mutta ehkä katsoisin tässäkin kokonaiskuvaa talouden tilanteesta. Olemme niin pahasti velkaantuneita, että näitä toimia on pakko tehdä. Uskon, että on tulevienkin sukupolvien kannalta parempi, että me nyt leikkaamme ja tasapainotamme taloutta. Toivottavasti tulevaisuudessa on kestävämpi pohja.

“Kokoomus ei ole poistamassa opiskelijoiden asumisen tukea eikä siirtämässä opiskelijoita pois asumistuen piiristä”, blogikirjoituksessa luki tarkalleen maaliskuussa 2023. Loppuvuodesta 2022 kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa oli todettu, että “harkitaan opiskelijoiden rajaamista yleisen asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisän piiriin.

Et koe, että tässä tehtiin opiskelijoille oharit?

– Olen toki huolissani siitä, että miten opiskelijat tulevat toimeen. Ei tämä meillekään toivottu uudistus ollut, sanotaan näin. Tuli yllätyksenä kyllä.

Mitä eläkkeille olisi pitänyt tehdä? Olisitko tehnyt indeksijäädytyksen?

– Olisin tehnyt indeksijäädytyksen. Hyvä, että nyt tuli vähän veronkiristyksiä mutta olisi ehkä enemmän harkinnut indeksijäädytyksiä, koska muillakin puolilla niitä ollaan tehty.

Joku saattaisi ajatella, että kokoomuksella on ollut nyt aika monta koulutuslupausta. Oli se alkuperäinen (vuoden 2015) kuuluisaksi tullut lupaus, sitten hallitus jäädytti opintotuen indeksikorotukset (vaikka Orpo oli luvannut Demokraatin haastattelussa, ettei sitä tehdä) ja nyt tämä. Mitä ajattelet tästä kokonaisuudesta?

– Kyllä tässäkin korostan sitä, että meillä on niin vaikea taloustilanne, että meidän on tärkeätä sopeuttaa. Sen takia näitä leikkauksia tehdään. Nämä ovat erittäin kipeitä eikä näitä haluta tehdä, mutta en tiedä mikä se toinen vaihtoehto nyt tässä kohtaa olisi. Hallitus kuitenkin panostaa osaamiseen ja TKI-investointeihin.

– Jos miettii vaikka ammattioppilaitosten 100 miljoonan leikkausta, niin sehän on nimenomaan myöhempiin tutkintoihin, ei siihen ensimmäiseen tutkintoon. Kyllä me pyrimme panostamaan osaamisen puolelle.