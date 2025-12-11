Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

11.12.2025 16:00 ・ Päivitetty: 11.12.2025 16:00

Orpo toiveikkaana: Venäjän jäädytysvaroista pian ratkaisu

iStock

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ratkaisu Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi on hyvin lähellä. Asiaa käsitellään EU-huippukokouksessa ensi viikolla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Nyt on kaikki edellytykset tehdä päätös. Nyt tarvitaan vahva tahto, Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Hän huomautti, että kysymys on ollut vaikea Belgialle, sillä valtaosa jäädytetyistä varoista sijaitsee siellä. Orpon mukaan sekä muut EU-maat että Euroopan komissio ovat tehneet töitä sen eteen, että kaikki Belgian huolet saataisiin pois pöydältä.

- Nyt tarvitaan sitä eurooppalaista yhtenäisyyttä, koska se vaihtoehto on mielestäni karmaiseva, Orpo sanoi.

BELGIASSA lojuvien venäläisvarojen arvo on noin 200 miljardia euroa. Belgia on pelännyt Venäjän aiheuttavan sille seurauksia, jos jäädytettyyn omaisuuteen kosketaan.

- On Euroopalle noloa, häpeällistä lähestulkoon, jos me emme pysty tätä ratkaisua tekemään. Ja se on riemun päivä jossakin muualla. Siksi Suomi tekee kaikkensa, että ratkaisu saadaan aikaan, Orpo vakuutti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
11.12.2025
Susista riidellään kuin kasvisruoasta ja raitiovaunuista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU