Orpo toiveikkaana: Venäjän jäädytysvaroista pian ratkaisu

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ratkaisu Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi on hyvin lähellä. Asiaa käsitellään EU-huippukokouksessa ensi viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Nyt on kaikki edellytykset tehdä päätös. Nyt tarvitaan vahva tahto, Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Hän huomautti, että kysymys on ollut vaikea Belgialle, sillä valtaosa jäädytetyistä varoista sijaitsee siellä. Orpon mukaan sekä muut EU-maat että Euroopan komissio ovat tehneet töitä sen eteen, että kaikki Belgian huolet saataisiin pois pöydältä.

- Nyt tarvitaan sitä eurooppalaista yhtenäisyyttä, koska se vaihtoehto on mielestäni karmaiseva, Orpo sanoi.

BELGIASSA lojuvien venäläisvarojen arvo on noin 200 miljardia euroa. Belgia on pelännyt Venäjän aiheuttavan sille seurauksia, jos jäädytettyyn omaisuuteen kosketaan.

- On Euroopalle noloa, häpeällistä lähestulkoon, jos me emme pysty tätä ratkaisua tekemään. Ja se on riemun päivä jossakin muualla. Siksi Suomi tekee kaikkensa, että ratkaisu saadaan aikaan, Orpo vakuutti.