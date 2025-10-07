Orpo Trumpin tapaamisesta: ”Suomen kannalta erinomaisen iso asia”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) luonnehti loppuviikosta koittavaa yhteismatkaansa tasavallan presidentin Alexander Stubbin kanssa Washingtoniin Suomen kannalta isoksi asiaksi. Demokraatti Demokraatti

Pääministeri ja presidentti tapaavat harvinaisella yhteisvierailullaan torstaina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

– Tämä on Suomen kannalta erinomaisen iso asia, koska presidenttien välinen suhde on tunnetusti erittäin tiivis ja luottamuksellinen, mutta että pystymme laajentamaan tämän myös hallitusten väliseksi. Koska hallitus ja valtioneuvosto vastaa hyvin paljon asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta, niin siksi tämä on erittäin hyvä, uusi aluevaltaus, Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa medialle.

Pääministeri on reissussa mukana Orpon mukaan siksi, että tapaamisen asialistalla on muun muassa teollisuus- ja kauppapolitiikkaa, joka kuuluu valtioneuvoston valmisteluun ja toimivaltaan.

MEDIATIETOJEN mukaan Trumpin kanssa olisi tarkoitus keskustella muun muassa suomalaisten jäänmurtajien ostamisesta, tosin Orpo ei halunnut vielä tässä vaiheessa vahvistaa tietoja.

– Me keskustelemme kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa. Katsotaan kuinka pitkälle päästään.

Samalla tavalla väisteli tiistaina myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, kun häneltä kysyttiin asiasta Islannin presidentin vierailun mediatilaisuudessa.

Stubb sanoi, että välillä on hyvä keskustella kasvokkain Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenkeskisistä asioista.

- Koska viime aikoina on keskitytty erittäin paljon Venäjän sotaan Ukrainassa, Natoon ja liittokuntaan sekä joihinkin teollisuuskysymyksiin mukaan lukien jäänmurtajat, Stubb kierteli vastauksessaan.

Suomi havittelee mittavia jäänmurtajatilauksia Yhdysvalloista ja Kanadasta, mutta niiden toteutumisesta ei ole mitään tietoa.

– Kaikkihan sen tietävät, että jäänmurtajien rakentamisesta ja siitä osaamisesta mikä Suomella on, on Yhdysvaltojen kanssa puhuttu paljon ja pitkään. ICE-pact oli ensimmäinen konkreettinen sopimus, joka jo aikaisemmin tehtiin. Meillä on paljon annettavaa, meillä on kykyä rakentaa jäänmurtajia, meillä on sitä osaamista ja olemme näistä asioista valmiita keskustelemaan, Orpo sanoi.

– Jos jotakin sopimuksia allekirjoitetaan, niin ne tehdään aina sen mukaan kenelle mikäkin toimivalta kuuluu, mutta ei mennä niin pitkälle, Orpo sanoi.

ALOITE molempien lähtemisestä tuli Orpon mukaan jo matkan valmistelun alkuvaiheessa presidentti Stubbilta. Orpo sanoi tarttuneensa Stubbin ehdotukseen, koska pitää matkaa mahdollisuutena edistää Suomen ja Yhdysvaltojen suhteita niin taloudessa, turvallisuudessa kuin ulkopolitiikassa.

Orpo toivoi yhteisvierailun kuvastavan erinomaisella tasolla olevia Suomen ja Yhdysvaltain suhteita.

– Presidentin työ on ollut siinä tietenkin erittäin arvokasta mutta myöskin Suomen pitkä työ, meidän Nato-jäsenyys ja se miten olemme toimineet myös Ukraina-kysymyksessä. Kaikki ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että meitä pidetään hyvänä liittolaisena, hyvänä kumppanina ja siksi tämä on mahdollista.

ULKOPOLITIIKAN puolelta Suomi vie Trumpille viestiä Ukrainan tukemisen välttämättömyydestä.

– Meidän viesti on se, että ilman voimakkaampaa Ukrainan tukemista, ilman kovempia pakotteita Venäjää kohtaan tämä sota ei lopu, tappaminen ei lopu. Jos Trump on jossakin ollut selkeä, niin hän haluaa lopettaa sotia. Hän haluaa lopettaa Ukrainan sodan, nuorten ukranalaisten ja venäläisten miesten tappamisen, siviilien tappamisen.

– Siihen meidän viesti on se, että se vaatii nyt kovuutta. Se vaatii sotilaallista voimaa, sotilaallista tukea Ukrainalle ja se vaatii pakotteita Venäjää kohtaan, että heidän kykynsä käydä sotaa saadaan pysyvästi heikommalle tasolle.

Korjattu klo 14.36: Stubb ja Orpo tapaavat Trumpin torstaina, ei perjantaina.