Orpo uhkaa: Aion käyttää voimakkaita puheenvuoroja EU-kokouksessa jäsenmaiden vastuunkannosta

EU-huippukokoukseen Brysseliin saapunut Orpo kertoi, että EU:ssa tehdään yhä töitä mahdollisimman vahvan sotilaallisen tuen eteen, koska Ukraina tarvitsee pikaisesti aseita ja ammuksia.

Pääministeri muistutti Suomen ja muiden Pohjoismaiden sekä Baltian ja Puolan avustaneen Ukrainaa runsaasti, kun taas joillain toisilla EU-mailla on parantamisen varaa.

- Tulen käyttämään tänään voimakkaita puheenvuoroja sen puolesta, että jokaisen maan pitää kantaa vastuutaan, Orpo sanoi.

PÄÄMINISTERIN alustavan arvion mukaan myös Suomi päätynee käyttämään EU:n aikaisemmin julkistamaa 150 miljardin euron lainavälinettä puolustuksen vahvistamisessa.

Kyseessä on EU:n takaama laina, ja Orpon mukaan ratkaisevaa on, onko se parempi vaihtoehto kuin Suomen itse ottama laina.

- Nyt se näyttää houkuttelevalta ratkaisulta, ja luulen kyllä, että me lähdemme valmistelemaan, että hakisimme siitä osuutta ja käyttäisimme sitä. Korko näyttää olevan alhaisempi kuin mitä Suomi itse saisi, Orpo kertoi. Lisää aiheesta Komissaarin haave: EU-lainaväline käyttöön aseostoissa jo tänä vuonna

Pääministerin mielestä Ukrainan ja Venäjän tulevan rauhanprosessin mahdollinen eteneminen ei ole mikään syy muuttaa linjaa tässä suhteessa, päinvastoin.

- Nyt juuri pitää tukea (Ukrainaa) enemmän, jotta me näytämme Venäjälle, että he eivät voi sotilaallisesti menestyä ja että Ukraina pystyy sotilaallisesti puolustautumaan. Tämä on myös vahva viesti Yhdysvalloille siitä, että Eurooppa kantaa vastuunsa, Orpo perusteli.

Teksti: STT / Niilo Simojoki