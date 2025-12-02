Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.12.2025 12:24 ・ Päivitetty: 2.12.2025 12:24

Orpo Ukrainan turvatakuista: ”Emme voi tarjota sellaista mistä ei ole keskusteltu”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Petteri Orpo ja Ulf Kristersson tapasivat Helsingissä tiistaina.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) Suomen mahdollisista turvatakuista Ukrainalle ei ole käyty keskustelua.

Demokraatti

Demokraatti

– Emme voi tarjota sellaista mistä ei ole keskusteltu. Olemme olleet mukana suunnittelemassa turvajärjestelyjä mutta mitä tänään kysyttiin, 5. artiklan mukaiset turvatakuut, niin sellaisissa keskusteluissa me emme ole olleet mukana ja silloin me emme tietenkään voi ottaa sellaiseen kantaakaan. On tärkeätä ymmärtää turvatakuun ja turvajärjestelyjen ero, Orpo sanoi medialle keskiviikkona eduskunnassa.

Orpo kommentoi Ukrainan turvatakuita tiistaina Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Suomen-vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

- Täytyy ymmärtää, että turvatakuut ovat vakava asia. Ja me emme ole valmiita antamaan turvatakuita. Mutta voimme auttaa turvallisuusjärjestelyissä, ja ero näiden kahden välillä on valtava, Orpo sanoi tiistaina.

Yhdysvaltalaismedia Axios julkisti marraskuussa Yhdysvaltojen luonnoksen rauhansuunnitelmaksi. Tuolloin turvatakuiden yhteydessä mainittiin myös Suomi. Orpo totesi tiistaina, että ei tiedä miksi Suomi suunnitelmassa mainittiin.

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJÄ valmistellaan Orpon mukaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden kesken.

– Kun nämä tarkentuvat, katsomme minkä tyyppisissä ratkaisuissa Suomi voisi tukea turvajärjestelyjä.

Suomi ei ole Orpon mukaan yksityiskohtaisesti nähnyt Euroopan maiden ja Ukrainan yhdessä valmistelemaa rauhansuunnitelmaa. Suomea suunnitelmassa ei Orpon käsityksen mukaan mainita.

– On ollut tärkeää vaikuttaa siihen, että uusimmissa keskusteluissa on keskitytty niihin asioihin, jotka ovat sopivia Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvotteluihin sopivia. Siellä ei voida sopia asioista, jotka koskevat Eurooppaa, Natoa tai yksittäisiä Euroopan maita kuten Suomea.

