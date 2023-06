Orpo: ”Väki vähenee, mutta pidot paranee” – kommentoi myös kokoomuksen presidenttiehdokastilannetta

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on luottavainen, että kuudetta viikkoa jatkuvat hallitusneuvottelut päättyvät ensi viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoi toimittajille Säätytalossa torstaina, että neuvotteluissa tehdään tiiviisti töitä ja asioita valmistuu.

- Väki vähenee, mutta pidot paranee, Orpo sanoi viitaten valmistuviin neuvottelukokonaisuuksiin.

Orpon mukaan hallitusta neuvottelevien puolueiden puheenjohtajat olivat hyväksyneet torstaina muun muassa kunta- ja aluehallintolinjaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisuuden. Hän sanoi myös, että sisäisen turvallisuuden ja työllisyyden kokonaisuuksia neuvottelevat ryhmät alkavat olla valmiit.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi torstaina aamupäivällä, että ansiosidonnaisen malli on valmis ja muistakin työmarkkina-asioista on jo sovittu.

Ratkaisematta sen sijaan ovat esimerkiksi talouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudet, samoin kiista kehitysyhteistyön määrärahojen kohtalosta. Vielä aamupäivällä Orpo sanoi, että kehitysyhteistyö on päätöstä vaille valmis.

- Toivon, että jakeluvelvoiteasia ratkeaa näinä hetkinä. Kun se on ratkaistu, päästään verokysymyksiin, Orpo sanoi torstaina loppuiltapäivästä.

HALLITUSPOHJA on mediatietojen perusteella etsinyt hyvitystä bensan ja dieselin jakeluvelvoitteen nousuun. Nousevat pumppuhinnat on tarkoitus hyvittää kuluttajille muuta reittiä.

- Tässä suuressa kokonaisuudessa esimerkiksi 200 miljoonan kompensaatiotaso ei ole sellainen, että se heiluttaisi jossain toisaalla esimerkiksi peruspalveluiden järjestämiseen käytettävissä olevia varoja, Orpo viittasi hyvityksen kokoluokkaan.

Orpo kertoi tavoitteekseen, että ensi viikon maanantaina ja tiistaina pyritään saamaan aikaan mahdollisimman paljon valmista.

- Tällä hetkellä on sellainen yleistuntuma, että kyllä tässä maaliin ensi viikolla päästään.

Neuvotteluissa eri asioita ratkotaan kuhunkin teemaan keskittyneissä ryhmissä, minkä jälkeen varsinkin kinkkisimpiin kysymyksiin odotetaan hyväksyntää puheenjohtajien kesken.

VIIKONLOPUN ajan puheenjohtajien työtä haittaavat Anna-Maja Henrikssonin (r.) velvoitteet. Henriksson lähti perjantaina oikeusministerien kokoukseen Luxemburgiin, minkä lisäksi RKP:lla on viikonloppuna puoluekokous.

Orpon mukaan puheenjohtajapöytä kokoontuu seuraavaksi aikaisintaan sunnuntaina illalla, vaikka hän puhui myös etäkokouksen mahdollisuudesta.

- Yhdellä jäsenellä on ministeritehtäviin ja puoluekokoukseen liittyviä aikatauluja, joille emme voi mitään. Aikataulullisesti tämä olisi voinut mennä paremmin.

TOIMITUSMINISTERISTÖN ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ilmoitti tänään lähtevänsä tavoittelemaan presidenttiyttä. Hän tavoittelee paikkaa valitsijayhdistyksen kautta.

Orpolta kysyttiin, missä vaiheessa kokoomus päättää presidenttiehdokkaastaan ja kenen hän toivoo harkitsevan ehdokkuutta.

– Meillä on ollut se linja, että me hoidamme ensin eduskuntavaalit ja senjälkeiset hallitusohjelmaneuvottelut.

Hänen mukaansa vasta tämän jälkeen puolueessa aletaan pohtia tätä kysymystä.

– Minusta on hyvä, että kokoomuksen ehdokkaasta käydään keskustelua puolueen sisällä ja sen ulkopuolella. On nimiä liikkeellä ja se on hyvä tilanne. Katsotaan sitä sitten aikanaan.

Uutista päivitetty klo 18.28