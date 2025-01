Orpo: Valtioneuvosto seuraa X:n muutoksia huolestuneena – Harakka: Milloin huolesta seuraisi ”jämäkkä päätös poistua proganda-alustalta”?

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vastannut kansanedustaja Timo Harakan (sd.) kolmanteen kirjalliseen kysymykseen julkisen vallan läsnäolosta X:ssä. Demokraatti Demokraatti

”Valtioneuvoston kanslia seuraa yhdessä ministeriöiden kanssa kaikkien sosiaalisen median kanavien kehitystä ja niihin liittyviä ongelmia. Valtioneuvosto on seurannut erityisen huolestuneena X:n toimituspolitiikan muutoksia ja sitä kohtaan tunnetun luottamuksen rapautumista”, Orpo kirjoittaa vastauksessaan.

Harakka on tehnyt aiheesta kirjallisia kysymyksiä, koska hänen mukaansa X on muuttunut lyhyen ajan sisällä äärioikeistolaiseksi propagandavälineeksi. Hän muistuttaa, että tämän vuoden puolella X:n omistaja Elon Musk on kampanjoinut näkyvästi Saksan vaalien alla äärioikeistopuolueen AfD:n puolesta ja jopa vaatinut Britannian pääministerille vankeustuomiota.

– Pitääkö Muskin nyt hyökätä Suomen pääministerin kimppuun tai suositella Sinimustaa liikettä, jotta huolestumisesta seuraisi jämäkkä päätös poistua propaganda-alustalta, Harakka kysyy.

Vastauksessaan Harakan edelliseen kirjalliseen kysymykseen Orpo luonnehti, että X on ”vakiintunut kansainvälisen politiikan ja diplomatian kanavaksi, jossa esimerkiksi valtionpäämiehet ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin”, ja että ”Suomen valtioneuvoston yksipuolinen poistuminen tällaiselta foorumilta leikkaisi merkittävästi Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja rikkoisi vakiintuneita kansainvälisiä viestintäkäytäntöjä”.

Kolmannessa kirjallisessa kysymyksessään Harakka kysyi, onko Orpo enää Muskin hyökkäysten jälkeen samaa mieltä. Harakka katsoo, että Orpo on muuttanut nyt tuoreessa vastauksessa mieltään.

”Valtioneuvoston ja pääministerin viestintä ei ole riippuvaista sosiaalisen median kanavista. Ministeriöillä on valmius tehdä päätöksiä eri palveluista poistumiseksi. Toistaiseksi päätöstä X:stä poistumisesta ei ole tehty. X:n huolestuttavaa kehityskulkua seurataan ja alustankäyttöä arvioidaan kuitenkin jatkuvasti. Valtioneuvoston ja pääministerin toiminnasta tietoa saadakseen kansalaisen ei tarvitse seurata sosiaalista mediaa. Samat tiedot ovat aina saatavilla valtioneuvoston verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi”, Orpo kirjoittaa.

– Saksan ulkoministeriö on jo jättänyt X:n. Suomen kannattaisi seurata esimerkkiä, Harakka kannustaa tiedotteessaan