Orpo viimeaikaisista kiistoista: “Ei se silloin ihan kunnolla ole mennyt, jos siitä nousee tällainen julkinen keskustelu”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta suuresta linjasta ei ole mitään epäselvyyttä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä, että kuluneella viikolla nousseista kahdesta kiistanaiheesta päästään puhumaan asiat selviksi ensi viikolla, kun ulkopolitiikan johtoon kuuluvat ihmiset palaavat maailmalta Suomeen.

Orpo myönsi, että Ukrainan tukemisesta ja Lähi-itä-päätöslauselmista syntyneet julkiset kiistat osoittavat, että päätösten tekotapaa pitää vielä tarkastella.

- Varmaan tämä prosessi on hyvä käydä läpi. Ei se silloin ihan kunnolla ole mennyt, jos siitä nousee tällainen julkinen keskustelu.

Kuluneen viikon kiistat ovat koskeneet ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätöstä, että Suomi ei liittynyt Ukrainan jälleenrakentamisen tasa-arvoliittoumaan, sekä Suomen päätöstä äänestää Israelin siirtokunnat tuomitsevan YK-päätöslauselman puolesta.

ORPO ei ottanut lauantaina kantaa siihen, voisiko Suomi vielä lähteä liittoumaan mukaan jälkijunassa.

Tavio selvitti Helsingin Sanomille puolustavansa seksuaalivähemmistöjen asemaa “vastustamalla islamisaatiota”.

Orpo ei tästä ajatuskulusta innostunut.

- Joskus voi olla viisautta se, että ei yksittäisen ministerin ääneen ajattelua lähde kommentoimaan, hän sanoi Tavion puheista.

KIISTAA on Orpon mukaan syntynyt päätöksenteon prosesseista pikemmin kuin linjasta. Joitakin perustavia näkemyseroja puolueiden ja ihmisten välillä silti on, hän myönsi.

- Kyllähän me tiedämme kaikki sen, että Suomessa Lähi-idän kysymykset, ne jakavat. Niissä on erilaisia painotuksia. Meillä on ihmisiä, jotka ovat erittäin voimakkaasti Israelin puolella, meillä on ihmisiä, jotka ovat erittäin voimakkaasti Palestiinan näkemyksen puolella. Myös hallituksen sisällä ja puolueiden välillä on eroja näissä.

LÄHI-IDÄN tilanteesta yleensä Orpo sanoi olevansa erittäin huolissaan siitä, mitä alueella tällä hetkellä tapahtuu, kun sota on laajentunut Libanoniin Hizbollahin ja Israelin väliseksi yhteenotoksi.

- Suomen ulkopolitiikan pitkä linja Lähi-idän kysymyksissä on se, että me emme ole Palestiinan puolella, me emme ole Israelin puolella. Me olemme rauhan puolella, ja niin ovat toimineet Suomessa hallitukset ennen minun hallitustani ja niin toimitaan myöskin jatkossa, Orpo vakuutti.

Kysymys Palestiinan valtion tunnustamisesta on hänen mukaansa asia, jota mietitään osana Lähi-idän rauhanprosessia.

- Aika on silloin, kun siitä on eniten hyötyä sen rauhan aikaansaamiselle. Itse en näe, että sitä olisi näköpiirissä näkyvissä, koska tilanne on sen kaltainen.