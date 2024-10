Orpolta tiukka vastaus Häkämiehelle: “Minusta tämä on väärä todistus”

Eilen uutisoitiin, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kyseenalaistaa neuvottelutaktiikan, jossa Petteri Orpon (kok.) hallitus vastustaa EU:n kilpailukykyrahastoa. Johannes Ijäs Demokraatti

Häkämiehen mukaan hallituksen linja itsessään olisi johdonmukainen ja hyvä, jos sillä päästäisiin nykyistä parempaan tulokseen asiassa. Häkämies näkee, että kieltävä kanta unionissa johtaa kuitenkin siihen, että Suomi ei pääse vaikuttamaan lopputulokseen.

– Onko se voittava kanta, että ollaan oikeassa, mutta ollaan yksin oikeassa? Häkämies näpäytti eilen hallitusta.

Käytännössä siis hallitus on pelaamassa itseään ulos neuvottelupöydissä tiukalla kannallaan.

Uudesta rahastosta on toivottu ratkaisua, jolla valtiontukikilpailua saataisiin unionissa hallintaan.

EK on nostanut viime keväällä esiin EU:n investointirahaston perustamista tukien jakamiseen, kun taas hallitus on ajanut tiukkaa valtiontukien sääntelyä.

– Me olemme koko ajan vaikuttamassa, emme ole pelanneet itseämme mihinkään ulos, pääministeri Petteri Orpo vastaa EK:sta kuultuun kantaan Demokraatille.

ORPO kehottaa lukemaan Euroopan keskuspankin entisen pääjohtajan Mario Draghin valmisteleman EU:n kilpailukyvyn parantamista koskevan raportin kokonaisuudessaan.

Orpo sanoo, että raportissa on erinomainen kuvaus siitä, missä EU:ssa mennään, mitkä ovat EU:n ongelmat eli miksi ei ole kilpailukykyä, investointeja ei synny ja eurooppalainen pääoma suuntautuu USA:han eikä jää Eurooppaan.

– Draghin raportissa on erinomainen kuvaus ongelmista ja siellä on todella paljon toimia, jotka vastaavat aika hyvin näihin haasteisiin. Esimerkiksi erittäin suuressa arvossa on tutkimus- ja innovaatiotoiminta, sisämarkkinoiden kehittäminen ja pääomamarkkinaunionin kehittäminen – paljon todella hyviä toimia.

– Sitten tullaan siihen, että tarvitaan rahoitustakin, siitäkin ollaan samaa mieltä.

ERIMIELISYYS alkaa Orpon mukaan kuitenkin siitä, millaisia rahoitusvälineitä käytetään.

– Ensijaisesti meidän mielestä, mikä on Suomen pitkä linja, pitää käyttää EU:n budjettia ja siellä sisällä olevia välineitä, kehittää niitä, Orpo sanoo ja viittaa esimerkiksi InvestEU-rahoitusvälineeseen ja Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.

Tämän lisäksi Orpo kannattaa yksityisen rahan vivuttamista, mihin myös Draghin raportissa voimakkaasti tähdätään.

Näitä asioita Suomi siis tukee.

– Me emme ole missään ulkona, Orpo sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että Suomi on hänen mielestään perustellusti eri mieltä yhteisvelan käyttämisestä.

– Itse asiassa siitäkin ollaan samaa mieltä Draghin kanssa, että jos ja kun käytetään yhteisiä varoja, niiden pitää perustua osaamiseen eli parhaat valitaan eikä yleiseen koheesioperustaiseen. Suomi pärjää niissä aina ja ylipäänsä meidän täytyy neuvotella ratkaisuja, joissa Suomi pärjää.

Häkämiehen mukaansa toistaiseksi on liian aikaista sanoa, miten kilpailukykyrahasto pitäisi rahoittaa. Hän sanoi STT:n mukaan eilen, että jokaiseen rahoituskeinoon liittyy oma vaikeutensa.

- On selvää, että kaikkeen yhteisvelkaan on varauksellinen suhde. Mutta sen kategorista poissulkemistakaan ei kannata tässä vaiheessa tehdä, Häkämies painotti.

ORPO ei siis näe hallituksen sulkevan itseään pihalle EU:n neuvottelupöydistä liian tiukalla neuvottelukannalla kuten Häkämies tuntuu ajattelevan.

– Me olemme koko ajan pöydissä mukana. Koko ajan keskustelemme pääkaupunkeihin mutta myöskin komission kanssa. Suomen komissaari (Henna Virkkunen) käy myös avainpaikoilla keskusteluja…ja meidän virkamiehet ja asiantuntijat tekevät töitä. Meitä kuunnellaan ja meidän kannoista ollaan kiinnostuneita.

– Minusta tämä on väärä todistus, kovin mustavalkoinenkin. Tässä on kysymys paljon muutakin kuin tästä velkaelementistä, Orpo paaluttaa Häkämiehen suuntaan.