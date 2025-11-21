Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.11.2025 17:18 ・ Päivitetty: 21.11.2025 17:18

Orpon hallitukselle pettymys

Demokraatti / arkistokuvaa

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene tällä hallituskaudella. Ikosen mukaan hallituspuolueet eivät löytäneet uudistuksesta sopua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ikonen harmittelee epäonnistumista. Hänen mukaansa uudistus on kunnille välttämätön ja työtä sen eteen pitää jatkaa.

Uudistusta on vatvottu hallituksessa pitkään. Erimielisyyttä on ollut esimerkiksi niin sanotuista sote-eristä ja siitä, huomioidaanko tuulivoiman verotulot tasausjärjestelmässä.

Valtionosuusuudistuksen piti alun perin tulla voimaan vuoden 2026 alussa. Se päätettiin jo viime vuonna siirtää vuoteen 2027, mutta nyt asia on jäämässä seuraavan hallituksen murheeksi.

Uudistus on ollut vaikea RKP:lle. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi heinäkuussa STT:lle, että puolueen on mahdotonta hyväksyä sote-erien poistamista.

