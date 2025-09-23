Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

23.9.2025 04:36 ・ Päivitetty: 23.9.2025 04:36

Oslon ja Kööpenhaminan kentät aukesivat, droonihavainnot yhä mysteeri

LEHTIKUVA / AFP

Tanskan poliisi on käynnistänyt yhteisen tutkinnan maan puolustusvoimien ja suojelupoliisin (PET) kanssa droonihavainnoista, jotka sulkivat tilapäisesti Kööpenhaminan lentokentän myöhään maanantaina. Poliisi kertoi asiasta alkuyöstä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisin mukaan droonihavaintoja tehtiin kentän läheisyydessä useampia, mutta tarkempia yksityiskohtia poliisilla ei ollut kertoa.

Lehdistötilaisuus järjestettiin sen jälkeen, kun Kööpenhaminan lentokenttä oli jälleen avattu noin kolme tuntia kestäneen sulun jäljiltä. Lentokenttä suljettiin maanantaina illalla.

Lentoaseman mukaan lentojen myöhästymisiä ja peruutuksia on edelleen luvassa häiriötilanteen jäljiltä.

Helsinki-Vantaalta lähtemässä ollut Scandinavian Airlinesin aamulento Kööpenhaminaan peruttiin, näkyy Kööpenhaminan lentokentän ja Finavian sivuilta.

Kööpenhaminan lentokentän ilmatila suljettiin noin puoli kymmeneltä Suomen aikaa sen jälkeen, kun lentokentällä ja sen lähistöllä havaittiin drooneja. Poliisit olivat lentoasemalla tutkimassa ja tunnistamassa drooneja.

MYÖS NORJASSA Oslon lentoaseman ilmatila avattiin varhain tiistaina maanantai-iltana alkaneiden droonihavaintojen jäljiltä. Droonihavainnot tapahtuivat Norjassa samoihin aikoihin kuin Tanskan Kööpenhaminassa. Ilmatila Oslossa oli kiinni noin kolme tuntia yön aikana.

Lentokentälle saapumassa olleita koneita ohjattiin toisaalle, kerrottiin lentokentän viestinnästä norjalaismedia VG:lle.

Poliisin mukaan alueella havaittiin ensimmäinen drooni kello 23:n aikoihin illalla, minkä jälkeen lentokenttä kertoi aamuyöllä sulkemisestaan uuden droonihavainnon vuoksi, kertoi NRK.

Tanskan poliisi kertoi tiedotustilaisuudessaan tiistain vastaisena yönä, että norjalaisviranomaisiin aiotaan olla yhteydessä ja heidän kanssaan pyritään selvittämään, onko Kööpenhaminan ja Oslon tapahtumilla yhteyttä.

