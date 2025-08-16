Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa

Demokratiassa ja oikeusvaltiossa informaatiopuolustuksen tulee perustua totuuteen. Ilman totuusarvoa sotilasstrategisen viestinnän suorituskyky romahtaa. Niin toteaa informaatiovaikuttamisen asiantuntija, kapteeni Tommi Kangasmaa. Janne Ora Demokraatti

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kapteeni ja informaatiovaikuttamisen asiantuntija Tommi Kangasmaa astelee ri­vakoin aske­lin Demokraatin haas­­tatteluun. Jämäkkä kättely, lämmin hymy, kesälomaan aikaa yksi päivä ja upseerin eläkkeelle kolme vuotta.

Olemme parin kivenheiton päässä Ratinan stadionista ja Tampereen ydinkeskustasta.

Kangasmaan tie Puolustusvoimien informaatioasiantuntijaksi ja upseeriksi on ollut epätavanomainen. Lapsuus- ja nuoruusaika kului pääosin Tampereen Hervannassa yksinhuoltajaäidin kasvattamana.

– Olen puhtaasti kommunistiperheestä. Meidän lapsuudessamme puhuttiin lahtareista ja porvareista, emmekä saaneet veljeni kanssa urheilla SVULin seuroissa. Olen lapsena marssinut vappumarssilla Vietnamin sotaa vastaan, Kangasmaa muistelee.

KOTITAUSTA ON lisännyt Kangasmaan tietoa ja ymmärrystä ideologisen informaatiovaikuttamisen käytännöistä ja toimintamekanismeista.

– Jo nuorena minulle kävi selväksi suomalaisiin kohdistunut Neuvostoliiton ja kommunististen toimijoiden sumutus ja informaatiovaikuttamisen operointi. Kotitaustani sekä Neuvostoliiton ja DDR:n vaikuttamisoperoinnin ymmärtäminen ovat auttaneet minua työssäni. Kasvaminen SKP:tä kannattaneessa perheessä oli yksi vaihe elämää, mutta ei sitä määrittävä tekijä.

– Se oli työläishenkinen, niukka lapsuus. Vähävaraisuus on toisaalta aika suhteellinen käsite ja lapsen maailmassa niukkuus on ihan normaalia. Kotona arvostettiin kulttuuria. Veljeni kanssa olimme tosi hyviä koulussa. Kävimme Hervannassa yökalassa ja lähimetsissä rakentelimme majoja.

Demokraattiset oikeusvaltiot ovat informaatiosodassa lähtökohtaisesti altavastaajin.

Jo kouluvuosina yhdeksän keskiarvoon yltänyt utelias lukutoukka kiinnostui monenlaisista aloista ja ilmiöistä. Yksi mieltä vahvasti kiehtoneista kokonaisuuksista oli muinainen Egypti, johon innoitti monelle tuttu väylä: Mika Waltarin romaani Sinuhe egyptiläinen.

Innostus johti parikymppisenä alan töihin Hämeen museoon, Tampereen taidemuseoon ja Museovirastoon sekä sittemmin Helsinkiin avoimen yliopiston egyptologian opintoihin.

Vuonna 1997 kypsyi päätös lähteä maanpuolustusopistoon Lappeenrantaan.

KANGASMAA ON hankkinut informaatiovaikuttamisen ja sotilasstrategisen viestinnän asiantuntijatehtäviinsä lisäkannuksia ja -pätevyyttä myös monipuolisista elokuva-alan opinnoista. Hänen osaamis- ja vastuualueitaan ovat muun muassa taistelukameratuotannot sekä -koulutus.

Kangasmaan erityisosaamista on informaatiovaikuttaminen sekä laajana yhteiskunnallisena ilmiönä että erityisesti sotilasstrategisesti määriteltynä työkaluna, nykyaikaisen informaatiosodan aseena.

Sotaa käydään maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa, mutta 2000-luvulla enenevästi myös kyberavaruudessa ja informaatiossa. Sotilasstrategian kielellä näitä nykyaikaisen sotimisen kuutta aluetta kutsutaan domaineiksi.

Kangasmaa toteaa, että Venäjä on ilmoittanut käyvänsä pidäkkeetöntä sotaa länttä vastaan kyberavaruudessa ja informaatiovaikuttamisessa.

– Jos naapuri heittelee ilotulitusraketteja aitasi yli, ampuu koirasi, potkii lapsiasi ja huutaa tuhoavansa sinut, koetko asian niin, että sinä et ole sodassa naapurin mutta naapuri on sodassa sinun kanssasi, Kangasmaa esittää retorisen kysymyksen.

SUOMI JA sen kaltaiset demokraattiset oikeusvaltiot toimivat informaatiosodassa lähtökohtaisesti altavastaajina moniin autokraattisiin ja totalitaarisiin valtioihin verrattuna.

Informaatiovaikuttamisen saralla epädemokraattiset valtiot tekevät jatkuvia aktiivisia informaatio-operaatioita, joilla tähdätään sotilaalliseen lopputulokseen.

Kangasmaa korostaa, että informaatiovaikuttamisen aktiivisia operaa­tioita ei voi saati tule Suomen kaltaisissa maissa tehdä ilman demokraattisen päätöksenteon, oikeusvaltion lakien noudattamisen sekä kansalaisyhteiskunnan julkisen keskustelun luomaa valvontaa ja pidäkkeitä.

– Demokratiassa ja oikeusvaltiossa lähtökohta on aina se, että asioiden tulee perustua totuuteen. Jos totuusarvo menetetään, meidän sotilasstrategisen viestinnän suorituskykymme romahtaa. Sitä emme halua, Kangasmaa painottaa.

– Oikeusvaltiossa on harvoin toimivaltuuksia operoida informaatiovaikuttamisen kokonaisuudessa. Jotta siinä operoimiseen saa toimivaltuuksia, tulee aina soveltaa esimerkiksi valmiuslakia tai puolustuslakia.

Käytännössä Suomessa puhutaan informaatiopuolustamisen kokonaisuudesta.

Tavalliset ihmiset viimeistelevät informaatio-operaation tekijöiden tarkoitusperät ja tavoitteet.

– Informaatiopuolustuksessa keskeistä on tunnistaa vihollisen meihin kohdistuvat informaatio-operaatiot. Haluamme toki myös harjoitella informaatio-operaatioilta suojautumista ja pyrkiä vähentämään niiden vaikutusta meihin.

KANGASMAAN MUKAAN vihollismieliset valtiot hyödyntävät informaatio-operaatioissaan erityisesti sosiaalista mediaa, algoritmeja ja tekoälyä – sekä viime kädessä myös ihmisten kouluttamattomuutta, laumasieluisuutta ja hyväuskoisuutta.

Kangasmaa luettelee esimerkkejä informaatiovaikuttamisen operaatioista ja niiden lopputulemista. Informaatio-operaatioiden voimin pyritään vaikuttamaan vaikkapa yksittäisten valtioiden demokraattisiin vaaleihin. Niin ikään niillä harjoitetaan mielipiteiden manipuloimista sosiaalisen median alustojen kautta algoritmien vahvistamana sekä myös mielipidevaikuttajien ja trollaajien välityksellä.

– Kun Kreml maksaa vaikutusvaltaiselle bloggarille tai juutuubarille 100 000 euron palkkion sille sopivasta kirjoituksesta, on houkutus monelle liian suuri, Kangasmaa hymähtää.

Sotilaallisilla informaatio-operaa­tioilla pyritään luomaan vastakkainasettelua, epävarmuutta ja epävakautta vihollisiksi luokitelluissa valtioissa.

Informaatiovaikuttamisen luonteeseen kuuluu se, että sitä on vaikea tunnistaa, koska sen alkuperäinen lähde on monin tavoin häivytetty. Näennäisen viattomalta tai luonnolliselta tuntuvan yhteiskunnallisen ilmiön tai kehityskulun tarkemmissa tutkimuksissa paljastuu sen pintatason alta johdonmukainen, suunnitelmallinen ja pitkäaikainen informaatiovaikuttaminen.

Kun Kreml maksaa vaikutusvaltaiselle bloggarille 100 000 euron palkkion sille sopivasta kirjoituksesta, on houkutus monelle liian suuri.

KIINA, VENÄJÄ, Pohjois-Korea, Iran ja muut niiden kaltaiset autoritaariset, epädemokraattiset maat panostavat Kangasmaan mukaan miljardeja euroja informaatiovaikuttamisen operaatioihin. Niitä suunnittelevat ja toteuttavat informaatiovaikuttamiseen ja sen uusiin teknologioihin erikoistuneet armeijan erikoisosastot.

Informaatiovaikuttamisen operaa­tioissa hyvää itsestään kuvittelevat tavalliset ihmiset – hyödylliset idiootit, kuten jo Leninin klassinen propagandakäsite kuului – viimeistelevät ja toteuttavat informaatio-operaation tekijöiden tarkoitusperät ja tavoitteet.

– Informaatio-operaatikko ajattelee, että tuossa meillä on jättimäisen tehokas asejärjestelmä, otetaan se haltuun! Informaatiovaikuttaminen menee läpi kaikesta puolustuksesta. Yksikään Leopard-tankki ei pysäytä informaatiohyökkäystä maan rajalle.

– Disinformaation massatuhoase on halpa ja se myös tuhoaa vastustajan täysin, jos sen päästää soluttautumaan yhteiskuntaan riittävän kattavasti.

TAVALLISEN KANSALAISEN keinot vastustaa salakavalia vaikutusyrityksiä ja informaatio-operaatiota on rajallinen.

– Avoimet yhteiskunnat ovat informaatio-operaatioille erityisen alttiita ja haavoittuvaisia, sillä meillä on vain vähän suojakilpiä niitä vastaan. Suomalaisia auttavat jonkin verran korkea koulutus ja lukutaito, mutta valitettavasti vain tiettyyn pisteeseen asti.

Informaatiovaikuttamisen asiantuntijat tekevät operaationsa niin taitavasti, että jopa Kangasmaan kaltaiset vaikuttamisen ja viestinnän ammattilaiset saadaan ajoin harhautettua.

– Informaatiopuolustuksen vuosikymmeniä vanhana ammattilaisena menen naruun joka päivä. Kun työkseni seuraan X:n videoita ja verkon kuvavirtaa, niin voin nykyisin sanoa, etten lähtökohtaisesti en luota mihinkään.

Luottamattomuus voi olla hyvä perusohje, mutta siitä voi myös kehittyä kaksiteräinen miekka. Media kokonaisuudessaan ja kaikki sen laadukaskin journalismi samoin kuin neutraali viranomais­informaatio joutuvat epäilyksen kohteeksi. Esimerkiksi totuudellisuuteen pyrkivää mediaa ja journalismia uhkaa uskottavuuden kriisi. Juuri siihen para­doksaaliseen kaksiteräisyyden ristiriitaan informaatiovaikuttaja iskee.

– Venäläiset, kiinalaiset, pohjoiskorealaiset ja iranilaiset pyrkivät aktiivisesti ja järjestelmällisesti saastuttamaan informaatiotilan osana sotilaallisia operaatioita.

– He käyttävät valtavasti rahaa ja resursseja journalistisen median uskottavuuden alasajamiseen ja journalistisen median keskinäiseen vastakkainasetteluun.

TikTok on somealustoista kaikkein myrkyllisin ja taitavin.

Kangasmaan mukaan vihamieliset vaikuttamisoperaatiot ja informaatiotilan myrkyttäminen näkyvät joka puolella yhteiskunnassa kärjistyneinä mielipiteinä, syvenevänä vastakkainasetteluna ja epäluottamuksena niin journalistista mediaa kuin viranomaisia ja muita julkisia toimijoita kohtaan.

KUN IHMISET saadaan informaatioperaatioin epäilemään journalistisen median uskottavuutta, ihmiset hakeutuvat verkon vaihtoehtomedioiksi kutsutuille informaatiofoorumeille: sosiaalisen median alustoille ja ”kriittisten” bloggareiden sivuille.

Tai kun lääketiedettä ja virallista terveydenhuoltoa epäillään, hakeudutaan tehottomien tai jopa vaarallisten vaihtoehtohoitojen piiriin. Sama katteeton ja ulkoa manipuloitu epäluulo ulottuu haittaamaan monia ammattikuntia ja -aloja.

– Kun vaihtoehtomediat ja somekanavat muuttuvat ihmisille tärkeiksi vaihtoehdoiksi, alkavat informaatio-operaatikot syöttää niihin järjestelmällisesti omia agendojaan ja disinformaatiota. Somekanavia on helppo hallita algoritmein ja tekoälytehosteisin operoinnein.

– TikTok on somealustoista kaikkein myrkyllisin ja taitavin.

Informaatio-operaatioiden kohteet saadaan puolustamaan tai ainakin tukemaan operaation takana olevaa ideologiaa ja vihamielisen tahon pyrkimyksiä.

– Jos paljastaa informaatio-operaation ja sanoo, että tuon tietyn vaihtoehtomedian ja sen X-ryhmän keskusteluketjussa haisee vahvasti Kremlin viesti, aletaan tämän viestin kertojaa syyttää hyökkäyksestä tuota ryhmää vastaan.

VENÄLÄISESSÄ SODANKÄYNNIN doktriinissa on keskeisintä aina ollut informaatioaseen mahdollisimman voimakas ja sumeilematon hyödyntäminen.

Kangasmaan mukaan venäläiset ajattelevat isosti sodankäynnistä. Vihollisvaltio pyritään murentamaan ja valmistelemaan, jolloin kukistettava ja valloitettava maa on kuin kypsä hedelmä, jonka voi vaivatta poimia. Niin Venäjä ajatteli Ukrainasta vielä alkuvuodesta 2022, mutta:

– Tiedusteluelimet FSB ja GRU olivat tehneet etukäteen analyysit, mutta Zelenskyi ei ollut kohteena vaikuttamiselle. Ja mikä hienointa, hänen esikuntansa koostui tarinan ammattilaista, jotka saivat sodan alussa maailman puolelleen.

– Huolimatta vastarinnasta Ukraina olisi kaatunut, ellei muu maailma olisi auttanut.

Tarinankerronnan sodassa Ukraina otti hiljan toisenkin voiton, kun se hyökkäsi droonein Venäjän strategisten pommikoneiden tukikohtia vastaan.

Ukrainan droonioperaatiossa kertominen ja tekeminen olivat keskenään linjassa, mikä on sotilasstrategisesti olennaisen tärkeä viestinnän ja toiminnan ehto.

– Ukraina ei turhaan kertonut yksityiskohtaisesti siitä, miten operaatio onnistui. Ukrainalaiset halusivat näyttää sekä omille että maailmalle, että he osaavat puolustautua. Donald Trump oli juuri lausunut Ukrainalle, ettei teillä ole kortteja käsissänne. Ukraina todisti toisin.

Juttu julkaistu Demokraatissa 31.7. 2025