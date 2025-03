Oulun käräjäoikeus: Valkean puukkohyökkäyksellä oli rasistinen motiivi – tekijä määrättiin psykiatriseen hoitoon

Oulun käräjäoikeuden mukaan kauppakeskus Valkeassa viime kesänä lasten kimppuun hyökännyt äärioikeistotaustainen mies syyllistyi kahteen murhan yrityksen. Mies puukotti viime kesäkuussa 12-vuotiasta poikaa ja lähti tämän seurassa olleen 15-vuotiaan pojan perään. Oikeuden mukaan teoilla oli rasistinen motiivi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomittu, 34-vuotias mies, oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeeton. Tästä syystä hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Sen sijaan hänet on tuomion mukaan määrätty psykiatriseen hoitoon.

Lapsiin kohdistuneiden murhan yritysten lisäksi mies tuomittiin laittomasta uhkauksesta, sillä hän uhkasi hänen peräänsä lähtenyttä järjestyksenvalvojaa.

PUUKOTUS tapahtui torstaina 13. kesäkuuta ilta-aikaan. 12- ja 15-vuotiaat pojat kävelivät yhden kaverinsa kanssa kohti Valkean kauppakeskusta.

Mies oli tulossa läheisestä kirjastosta, ja hän seurasi lapsia noin sadan metrin matkan. Valkean aulassa mies pidensi askeleitaan, sai pojat kiinni ja alkoi lyödä toista puukolla. Mies puukotti 12-vuotiasta poikaa useita kertoja muun muassa takaraivoon.

- (Tuomittu) on tähdännyt 9 cm pituisella terällä varustetulla puukolla (poikaa) pään- ja kaulanseutuun ainakin kahdeksan pistolyöntiä, tuomiossa sanotaan.

Sitten mies kääntyi oikeuden mukaan ”määrätietoisesti puukko käyttövalmiina” 15-vuotiasta poikaa kohti. Poika lähti juoksemaan pakoon, ja mies seurasi tätä noin 200 metrin matkan täyttä vauhtia juosten, tuomiossa sanotaan. Oikeuden mukaan miehen tarkoitus oli tappaa puukottamalla molemmat lapset.

OIKEUDEN mukaan poikien valikoitumiseen uhreiksi vaikutti heidän ihonvärinsä. Tämän puolesta puhui muun muassa se, että mies kohdisti iskunsa poikiin, mutta jätti heidän seurassaan olleen vaaleahiuksisen tytön rauhaan.

- Asianomistajat eivät myöskään ole ennen syytteenalaisia tekoja menetelleet tavalla, joka selittäisi väkivallan kohteeksi joutumisen, tuomiossa sanotaan.

Oikeus otti huomioon sen, että mies oli mielentilalausunnon mukaan harhainen ja hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään oli heikentynyt. Nämä seikat eivät oikeuden mukaan kuitenkaan puhuneet vahvasti rasistista motiivia vastaan. Näin oikeus katsoi näytetyksi, että mies teki hyökkäyksensä lasten ihonväriin ja etniseen alkuperään perustuvasta vaikuttimesta.

SYYTETTY on myöntänyt puukottaneensa lasta ja yrittäneensä puukottaa toista, mutta sanonut, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tappaa. Miehen asianajaja Heikki Aspegren sanoi oikeudenkäynnissä, että mies oli kokenut, että häntä seurataan ja hänen puhelintaan tarkkaillaan ja hänen ”päässään napsahti”.

Miehellä on äärioikeistotaustaa. Hän on ollut mukana sittemmin kielletyn uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnassa. Hänellä on myös aiempaa väkivaltarikostaustaa.

Mies on aiemmin tuomittu muun muassa Jyväskylän kirjastossa vuonna 2013 tapahtuneesta puukotuksesta. Hän hyökkäsi kahden muun henkilön kanssa kirjastossa järjestettyyn Äärioikeisto Suomessa -kirjaa käsittelevään tilaisuuteen ja puukotti ovimiestä. Hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja useista muista rikoksista puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

STT ei julkaise syyntakeettoman tuomitun nimeä.

Jecaterina Mantsinen / STT