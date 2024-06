Oulun puukotuksesta epäilty osallistunut uutsinatsijärjestön toimintaan – tuomittu Jyväskylän kirjastopuukotuksesta

Keskusrikospoliisi (KRP) selvittää, oliko Oulussa kauppakeskus Valkeassa eilen tapahtuneella puukotuksella rasistinen motiivi. Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnassa mukana ollutta 33-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhan yrityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puukotus tapahtui eilen illalla puoli seitsemän jälkeen. KRP:n mukaan mies hyökkäsi täysin yllättäen 12-vuotiaan pojan kimppuun ja puukotti tätä useita kertoja takaapäin. Puukoniskut osuivat uhria yläselän alueelle.

Mies yritti poliisin mukaan lähteä vielä toisen, puukotuksen uhrin seurassa olleen alaikäisen pojan perään, mutta vartija sai pysäytettyä miehen.

- (Puukotuksen uhri) on lyhistynyt maahan, ja toinen poika on lähtenyt pakoon. Epäilty on lähtenyt perään ja yrittänyt siinäkin lyödä puukolla. Vartija on toiminut rohkeasti, mennyt väliin ja saanut taklattua epäillyn. Sitten sivullisetkin ovat tulleet apuun, puukko on saatu pois epäillyltä ja tilanne hallintaan, tutkinnanjohtaja Ari Soronen KRP:stä kertoo.

Sekä puukotuksen uhri että pakoon päässyt poika ovat Suomen kansalaisia, mutta ulkomaalaistaustaisia.

12-VUOTIAS poika sai tilanteessa vakavia vammoja, mutta hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa.

Sorosen mukaan Valkean kauppakeskuksessa poikien seurassa oli myös kantasuomalainen tyttö, johon epäilty ei kohdistanut mitään väkivaltaa. Puukotuksen hetkellä kauppakeskuksessa oli poliisin mukaan runsaasti ihmisiä.

- Ihan siinä vieressäkin äiti pienen lapsen kanssa.

Miestä vaaditaan vangittavaksi kahdesta murhan yrityksestä. Vangitsemista käsitellään Oulun käräjäoikeudessa maanantaina.

Tapauksen tutkinta on siirretty Oulun poliisilta KRP:lle. Sorosen mukaan tähän ovat syynä tapauksen erityispiirteet.

- Muun muassa nämä epäiltyyn liittyvät taustat ja tapaus sinälläänkin on sellainen, että se kuuluu meidän tutkittavaksi, Soronen kertoo.

KRP:N mukaan epäillyllä on äärioikeistotaustaa. Oulun käräjäoikeuden julkisista tiedoista selviää, että teosta epäilty on Juhani Sebastian Lämsä, 33.

Lämsä on mainittu muun muassa viranomaisten vuonna 2017 vireille laittamassa kanteessa, jolla vaadittiin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista. Kanteessa kerrotaan Lämsän olleen PVL:n aktiivi ja syyllistyneen rikoksiin uusnatsijärjestön toiminnassa.

Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuonna 2020.

Lämsä on aiemmin tuomittu muun muassa Jyväskylän kirjastossa vuonna 2013 tapahtuneesta puukotuksesta. Hän hyökkäsi kahden muun henkilön kanssa kirjastossa järjestettyyn Äärioikeisto Suomessa -kirjaa käsittelevään tilaisuuteen ja puukotti ovimiestä. Hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja useista muista rikoksista puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lämsä on tuomittu myös Oulussa vuonna 2012 tapahtuneesta kaasuhyökkäyksestä, jossa vasemmistopoliitikko sai pippurikaasua kasvoilleen. Välikohtaus tapahtui seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumaan liittyvässä seminaarissa.

KRP on epäillyt Lämsää vuonna 2021 Oulussa tapahtuneesta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. STT ei ole tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa siitä, onko esitutkinta valmistunut.

STT julkaisee Lämsän nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa epäiltyjen rikosten yhteiskunnallisen merkityksen, hänen aiempien rikostensa sekä kielletyn uusnatsijärjestön toimintaan osallistumisen takia.

Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.52.