Outokumpu vähentää Suomesta 139 työpaikkaa

Teräsyhtiö Outokumpu vähentää Suomessa 139 työpaikkaa muutosneuvottelujen seurauksena.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelut ovat Suomen lisäksi päättyneet myös Ruotsissa ja Saksassa. Ruotsissa Outokumpu vähentää 109 työpaikkaa ja Saksassa 120 työpaikkaa.

MUISSA maissa neuvottelut ovat vielä kesken, ja yhtiö odottaa niiden vaikuttavan noin 80 työpaikkaan.

Neuvottelut ja työpaikkojen vähennykset ovat osa Outokummun uudelleenjärjestelyohjelmaa, jolla yhtiö tavoittelee sadan miljoonan euron säästöjä vuoden 2027 loppuun mennessä.