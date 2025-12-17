Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.12.2025 16:21 ・ Päivitetty: 17.12.2025 16:21

Outokumpu vähentää Suomesta 139 työpaikkaa

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Teräsyhtiö Outokumpu vähentää Suomessa 139 työpaikkaa muutosneuvottelujen seurauksena.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelut ovat Suomen lisäksi päättyneet myös Ruotsissa ja Saksassa. Ruotsissa Outokumpu vähentää 109 työpaikkaa ja Saksassa 120 työpaikkaa.

MUISSA maissa neuvottelut ovat vielä kesken, ja yhtiö odottaa niiden vaikuttavan noin 80 työpaikkaan.

Neuvottelut ja työpaikkojen vähennykset ovat osa Outokummun uudelleenjärjestelyohjelmaa, jolla yhtiö tavoittelee sadan miljoonan euron säästöjä vuoden 2027 loppuun mennessä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

