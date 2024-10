”Ovatko ikääntyneet ongelmajätettä vai osaavinta työvoimaa?” – Tekniikan akateemisten kysely paljastaa karut kokemukset ikäsyrjinnästä

Yli 50-vuotiaista tekniikan alan ammattilaisista vain 35 prosenttia uskoo työllistyvänsä omaa osaamistaan vastaaviin tehtäviin, jos jäisi työttömäksi, Tekniikan akateemisten (TEK) tutkimuksesta selviää. Demokraatti Demokraatti

Tekniikan akateemiset TEK selvitti kyselytutkimuksessaan tekniikan alan korkeakoulutettujen näkemyksiä ikäsyrjinnästä.

– Tulokset ovat pysäyttäviä. Parhaassa työiässä olevat ihmiset kokevat suurta epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Voi kysyä, ovatko ikääntyneet ongelmajätettä vai osaavinta työvoimaa, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo tiedotteessa.

– Pienenä kansakuntana, jossa talouskasvu on ollut jäissä kymmenen vuotta, kaikkia osaajia tarvitaan. Asennemuokkaus yhteiskunnassa ja työpaikoilla on välttämätöntä. Joka vuosi uusi ikäryhmä tulee 50+ ikäiseksi. Haaste on pysyvä, elleivät asenteet muutu, hän sanoo.

Nuorempien ikäluokkien usko työllistymiseensä työttömyyden kohdatessa on kyselyssä selvästi vahvempi. Alle 50-vuotiaista vastaajista lähes 70 prosenttia uskoo saavansa töitä työttömäksi jäädessään.

Kyselytutkimuksen mukaan joka neljäs 50 vuotta täyttäneistä on kohdannut jonkin omaan ikäänsä liittyvän kielteisen stereotypian – naiset useammin kuin miehet. Naisvastaajista tällaisesta kertoi 39 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia. Naisista 18 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia kertoi kokeneensa ikään perustuvaa syrjintää.

Vanhemmat työntekijät kertoivat kokeneensa syrjintää sijoittumisessa uusiin tehtäviin ja uralla etenemisessä, esihenkilöiden asenteissa ja irtisanomistilanteissa.

”Olen 55-vuotias ja minulla on erittäin vankka kansainvälinen työkokemus teknologian alalta. Kun hain töitä viime vuonna, Suomessa en päässyt kuin yhteen haastatteluun. Headhunterit sanoivat suoraan, että olen liian vanha. Hain yhtä paikkaa Ruotsista ja minut palkattiin heti”, eräs vastaaja kertoo tiedotteen mukaan.

IKÄSYRJINTÄÄN on TEKin mukaan vaikeaa puuttua, koska se on piilossa syrjivissä rakenteissa. TEKin mukaan asenteiden muuttaminen on kaikkien vastuulla, mutta avainasemassa ovat rekrytoivat tahot. Ammattijärjestö katsoo, että kuten muissakin yhdenvertaisuusasioissa, muutokseen voisi pakottaa suurempi läpinäkyvyys.

– Henkilöstön ikärakenteeseen ja rekrytointiin liittyvä raportointi pitäisi saada osaksi työpaikkojen henkilöstösuunnittelua, jotta eri-ikäisten tilanteet ja tarpeet tulevat näkyviksi, Jari Jokinen sanoo tiedotteessa.

Jokinen muistuttaa yli 50-vuotiaiden olevan yhtä monimuotoinen joukko kuin muutkin ikäryhmät. Työllistämiseen tarvitaan siksi erilaisia ratkaisumalleja, kuten palkkatukea, kouluttautumismahdollisuuksia, osa-aikaista työskentelyä tai työuran uudelleen suuntaamista.

”Koko ikäasian voisi unohtaa ja asioita voisi käsitellä vain henkilöiden osaamisen, kokemuksen ja toiveiden kautta. Äärimmillään vietynä tämä tarkoittaisi sitä, että iästä kertovat tiedot pyyhitään esimerkiksi saapuneista työhakemuksista ja CV:stä pois”, yksi kyselyyn vastanneista esittää.

Tekniikan akateemiset toteutti kyselyn verkossa touko-kesäkuussa. Kohdejoukkona olivat TEKnin jäsenet. Vastaajia oli kaikkiaan 1317, vastausprosentti oli 16. Alle 50-vuotiaita vastaajia oli 942 ja 50 vuotta täyttäneitä 375. TEKin mukaan iän ja sukupuolen perusteella vastaajat edustavat riittävän luotettavasti TEKin jäsenkuntaa.