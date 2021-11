Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä haluaa rajata yleisötilaisuudet 20 henkeen, jos koronapassi ei ole käytössä

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön. DEMOKRAATTI Demokraatti

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan ryhmä suosittaa lisäksi sekä yleisölle avoimien tilojen että rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttöä järjestettäväksi siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on edelleen heikentynyt. Erityisesti rokottamattomat aikuiset ylläpitävät epidemiaa korkealla tasolla ja tartuntojen ilmaantuvuus on jatkanut nousuaan. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on voimassa yleisötilaisuusrajoituksia koskien sisätilojen seisomakatsomoita ja yhteislaulutilaisuuksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä katsoo, että uudet rajoitukset ovat välttämättömiä heikkenevän koronatilanteen hillitsemiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn ja sairaala- ja tehohoidon kapasiteetin turvaamiseksi. HUSin alueella joudutaan tällä hetkellä päivittäin perumaan useita tehohoitoa vaativia leikkauksia.

Sisätilojen yleisötilaisuuksiin on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan syytä tehdä matala kokonaiskapasiteettirajaus, koska suuremmissa tiloissa yleisömäärä voi jäädä viruksen leviämispotentiaalin kannalta liian suureksi. Siksi koronaryhmä suosittaa kokonaiskapasiteettirajausta 20 henkilöön, jos toiminnanharjoittaja ei edellytä osallistujilta koronapassia.

Rajoitusten suositellaan jatkuvan vuodenvaihteen yli, jotta joulun ja vuodenvaihteen tapahtumat tulevat rajoituksen piiriin. Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta ottamalla käyttöön koronapassi.

Rajoitukset koskisivat myös lasten ja nuorten tilaisuuksia, mutta alle 16-vuotiaiden lasten osallistumista yleisötilaisuuksiin ei rajoitettaisi, vaikka järjestäjä ottaisi käyttöön koronapassin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kehottaa ihmisiä hakeutumaan viipymättä koronarokotukseen, jos rokotesuoja on vielä puutteellinen.