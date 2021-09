Pääministeri Marin: ”Ei ole mitään syytä, miksi tänään ei tule ratkaisua”

– Monissa asioissa on tapahtunut eilen lähentymistä, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalon ovella tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallituspuolueiden puheenjohtajat eli viisikko jatkaa budjettineuvotteluja tänään.

– Oikeastaan meillä on kaikki muut asiat ja kokonaisuudet nyt neuvoteltu siihen pisteeseen, että sopu voitaisiin saavuttaa, mutta ilmaston kanssa meillä on vielä tekemistä, Marin sanoi.

Marinin mukaan ilmastotoimien iso kokonaisuus alkaa olla kasassa, mutta kaikki on auki niin kauan kunnes kaikki on sovittu. Hallituksen on määrä saada kasaan päätöksiä 11 miljoonan hiilitonnin vähentämiseksi.

Marinin mukaan nimenomaan taakanjakosektorin toimista keskustelut jatkuvat. Kyse on siitä, miten tältä sektorilta saadaan päästövähennyksiä. Sektorille kuuluvat niin liikenteeseen, maatalouteen kuin vaikkapa kotien lämmitykseen liittyviä päästöjä.

Työllistämiseen liittyvissä päätöksissä päästiin Marinin mukaan eilen hyvin eteenpäin. Budjettiriihen verokokonaisuus alkaa myös hänen mukaansa näyttää valmiilta.

– Uskon, että oli kyllä hyvä, että viisikko sai myös vähän nukkua tässä välissä. Ehkä tänään sitten uusin reippain mielin on kykyä myös löytää ratkaisuja.

Marin painotti nojaavansa ilmastopäätöksissä virkamiesten arvioihin.

– Nyt me poliitikot sitten käymme läpi näitä keinoja ja teemme arvovalintoja siitä, minkälaisia ratkaisuja yhdessä muodostamme.

Marin ei lähtenyt arvioimaan hallituskumppaneiden näkemyksiä ilmastotoimenpiteisiin.

– Minun mielestäni kaikkein keskeisintä on se, että me saamme uskottavan kokonaisuuden, jolla voimme kuroa umpeen 11 miljoonan tonnin päästökuilun… Näen kyllä, että siihen päästän ja kenties reippaasti ylikin.

Marinin mukaan kyse on yksittäisistä asioista, ”joidenkin mielestä isommista ja toisten mielestä ehkä pienemmistä”.

– Kykyä pitää olla kuitenkin sopia.

Marin sanoi toivovansa, että tänään tulee ratkaisu eli käytännössä että budjettiriihi saataisiin päätökseen.

– Ei ole mitään syytä, miksi tänään ei tule ratkaisua ellei syy sitten ole siinä, ettei haluta löytää yhteistä sopua.