Pääministeri Marin rauhoitteli koronaviruksen aiheuttamia huolia – ”Suomen varautuminen tartuntatautien leviämiseen on erittäin korkealla tasolla”

”Suomessa epidemioihin on varauduttu huolellisesti ja suunnitelmallisesti, ja lainsäädäntömme on ajantasalla”, totesi pääministeri Sanna Marin (sd.) koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa koskevassa pääministerin ilmoituksessaan eduskunnassa.

Marin muistutti, että tämän hetkisen tiedon mukaan suurimmalla osalla virukseen sairastuneista oireet ovat olleet lieviä ja he ovat toipuneet hyvin kotihoidossa. Osalla ihmisistä infektio voi kuitenkin johtaa vakavampaan tautimuotoon, kuten keuhkokuumeeseen. Vakavampien oireiden riskiryhmässä ovat ikääntyneet ja perussairauksia sairastavat.

Euroopassa on todettu tähän mennessä noin 400 tautitapausta, joista suurin osa on Italiassa. Italian neljä maakuntaa on tähän mennessä määritetty epidemia-alueeksi. Suomessa varmistettuja tautitapauksia on ollut kaksi.

Pääministerin Marinin mukaan Suomi on varautunut tilanteeseen hyvin.

”On luonnollista, että kansalaisten huoli virusepidemiasta kasvaa sitä mukaa kun tautia esiintyy maantieteellisesti lähempänä. Maailman terveysjärjestö on arvioinut koronaviruksen leviävän herkästi maasta toiseen ja siksi Suomikin on varautunut taudin leviämiseen laaja-alaisesti eri hallinnonaloilla.”

”Hallituksen saaman tiedon mukaan koronavirustapauksia tulee olemaan myös Suomessa. Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida kuinka laajasti tautia tulee esiintymään, mutta olemme varautuneet hyvin erilaisten tilanteiden varalta.”

Marin vakuutti, että Suomi on maa, jossa terveydenhuolto toimii hyvin.

”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jossakin maassa ilmenee uusi tartuntatauti ja se leviää myös Suomeen. Tämä ei onneksi ole myöskään ensimmäinen kerta, kun varaudutaan epidemioihin ja pandemioihin.”

Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö seuraa aktiivisesti ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä tilannearviota yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja varautumistoimia päivitetään tarpeen mukaan.

”Epidemian leviämistä ja tartuntariskiä voidaan myös vähentää melko yksinkertaisin toimin. Viranomaiset suosittavat huolellista käsi- ja yskimishygieniaa pienentämään paitsi omaa, myös muiden tartuntariskiä.”

Hallituksen ja viranomaisten keskeinen tehtävä on Marinin mukaan kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen.

”Tämän rinnalla haluan kiinnittää huomiota virusepidemian aiheuttamaan taloudelliseen haasteeseen. Suomi on osa taloudellisesti verkottunutta maailmaa ja talouskasvun hidastuminen vientimaissamme vaikuttaa myös maamme taloudelliseen asemaan. Tilanteesta voi seurata monenlaisia vaikutuksia talouteen.”

”Hallitus toimii tässäkin kysymyksessä vastuullisesti ja oikeaan ja ajantasaiseen tietoon nojaten.”

Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat Marinin mukaan jo nyt matkailu- ja ilmailualaan.

”Matkailun osalta ennakoimme merkittävää laskua tällä matkailusesongilla. Erityisesti kiinalaisten matkailijoiden tulo Suomeen on käytännössä pysähtynyt.”

Kiina on Suomelle tärkeä vientimaa sekä elektroniikka- ja autoteollisuuden komponenttien ja raaka-aineiden tuottaja. Tästä aiheutuu haittaa suomalaisille yrityksille suoraan ja alihankintaketjujen kautta. Mitä kauemmin epävarma tilanne jatkuu, sitä merkittävämpiä haitat ovat.

Taloudellisen toiminnan hiljentyminen Kiinassa vaikuttaa myös Suomen vientiin. Jos talouden hidastuminen pitkittyy, vaikutuksia alkaa näkyä enemmän.

Marin kiinnitti huomiota myös koronaviruksen ympärillä käytävään julkiseen keskusteluun.

”Talouden näkökulmasta haasteita aiheuttavat julkisessa keskustelussa tapahtuvat ylilyönnit, joista Maailman terveysjärjestökin on käyttänyt ilmaisua infodemia. Se tarkoittaa tilannetta, jossa väärä tieto ja epävarmuus leviävät itse epidemiaa nopeammin.”

Marin peräänkuuluttikin faktapohjaista, avointa ja liioittelematonta keskustelua koronaviruksesta.

”Epidemian ehkäisy ja hallinta onnistuvat kaikkein parhaiten nojaamalla tutkittuun tietoon, luottamalla asiantuntijoihin ja huolellisesti noudattamalla annettuja ohjeita.” Marin sanoi eduskunnassa.

Marinin mukaan uuden virustaudin leviäminen on asetettava myös oikeaan mittakaavaan.

”Tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 prosenttia aikuisista ja 10 prosenttia lapsista. Koronavirusinfektiotapauksia on varmistettu selvästi vähemmän. Epidemian keskusalueella Hubeissakin vain noin 0,1 prosenttia väestöstä on sairastunut koronavirukseen.”

Marin vakuutti, että Suomen varautuminen tartuntatautien leviämiseen on erittäin korkealla tasolla.

”Haluamme rauhoittaa ihmisten mieliä ja mahdollisia huolia koronavirukseen liittyen. Siksi olemme myös halunneet laajasti kertoa tilanteesta ja Suomen varautumisesta. Tärkeää on, että varaudumme huolellisesti, mutta samaan aikaan vältämme ylimitoitettuja toimia, joista olisi yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Hallitus toimii tässäkin kysymyksessä vastuullisesti ja oikeaan ja ajantasaiseen tietoon nojaten.”