Pääministeri Marin tapasi pääministeri Mitsotákisin Ateenassa – ”Haluan kiittää Kreikkaa, joka on tukenut Suomea Nato-kumppanuuden kehittämisessä”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasi Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákisin Ateenassa torstaina. Pääministerit keskustelivat muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja toistivat vahvan tukensa ja solidaarisuutensa Ukrainalle.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että pääministerit keskustelivat myös Euroopan muuttuneesta turvallisuustilanteesta, ajankohtaisista EU-asioista sekä Suomen ja Kreikan suhteista.

Pääministeri Marin kertoi lehdistötilaisuudessa Suomen pitävän tärkeänä, että EU vahvistaa entisestään apuaan Ukrainalle. Marinin mukaan Suomi on valmis tiukentamaan Venäjälle asetettuja pakotteita. Pääministeri korosti myös tarvetta lisätä nopeasti uusiutuvan energian käyttöä, mikä osaltaan vähentää riippuvuutta Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on synnyttänyt suurimman pakolaiskriisin Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Sekä Suomi että Kreikka ottavat vastaan sotaa pakenevia, jotka ovat ennen muuta naisia ja lapsia. Suomi myös valmistelee Ukrainan viranomaisten kanssa kaikkein heikoimmassa olevien – kuten yksin matkustavien lasten – kuljettamista suoraan Ukrainasta Suomeen. Meidän on yhdessä estettävä ihmissalakuljetus, pääministeri Marin sanoi tiedotteen mukaan.

Pääministeri Marin kertoi Suomen päättävän lähiaikoina siitä, hakeeko Suomi Naton jäseneksi.

– Haluan kiittää Kreikkaa, joka on tukenut Suomea Nato-kumppanuuden kehittämisessä. Suomen ja Naton nykyinen tiivis yhteistyö antaa erinomaisen valmiuden liittyä Natoon. Suomen viesti Nato-maille on: jos päätämme hakea jäsenyyttä, vahvistamme koko puolustusliitoa. Suomella on uskottava kansallinen puolustus. Kuten Kreikalla, myös Suomella on vahva ja moderni armeija, pääministeri Marin sanoi lehdistötilaisuudessa.

Pääministeri Marinin ja pääministeri Mitsotákisin ensimmäinen kahdenvälinen tapaaminen järjestettiin Kreikan pääministerin kutsusta.