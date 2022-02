Pääministeri Marin: Venäjän pyrkimykset selittää toimintaansa epäuskottavia – ”Laajamittaisen sodan uhka on todellisempi kuin pitkään aikaan”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Venäjän pyrkimykset selittää toimintaansa lailliseksi ovat epäuskottavia. Marin totesi eduskunnassa keskiviikkoa Venäjän rikkovan Minskin sopimuksia nyt itse mitä räikeimmällä tavalla vaadittuaan ensin Ukrainalta näiden noudattamista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Laajamittaisen sodan uhka on todellisempi kuin pitkään aikaan. Venäjä on pettänyt lupauksensa, vastuunsa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja kansainvälisen yhteisön, Marin sanoi pääministeri ulko- ja turvallisuuspoliittista ilmoitusta seuraanneessa keskustelussa eduskunnan täysistunnossa.

Marinin mukaan EU:n ulkoministereiden eilistä pakotelinjausta ollaan valmiita laajentamaan.

– Venäjän toimilla on pitkäkestoiset vaikutukset koko Euroopan ja kokonaisen sukupolven suhtautumiselle Venäjään, myös Suomen suhteisiin Venäjän kanssa.

Suomi tietää Marinin mukaan nyt tarkemmin miten pitkälle Venäjä on valmis menemään.

”Olemme yhdessä vahvoja”

– Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan on keskeistä Euroopan turvallisuudelle ja myös Suomelle. Olemme yhdessä vahvoja. Meidän on rakennettava EU:ta sen kaikilla aloilla. Edessä on ehkä suurempi maailmanjärjestyksen murros, jossa tarvitaan aitoa eurooppalaista yhteisvastuuta.

Pääministeri toisti Suomen kannan Nato-jäsenyyteen, johon kuuluu valmius hakea puolustusliiton jäsenyyttä mikäli turvallisuustilanne sitä vaatisi.

Marinin mukaan Euroopan unionin kehittäminen, turvallisuusyhteistö ja kumppanuus Naton kanssa ovat vakauttavia tekijöitä.

– Yhteistyö kumppaniemme kanssa kaikkien tilanteiden varalle luo vakautta.