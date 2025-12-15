Pääministeri Orpo rasismikohusta: ”Se on ollut isänmaalle vahingollista”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi maanantaina eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä, että perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenyttelykuvat ovat olleet jossain määrin isänmaalle vahingollisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he venyttävät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan. Tapaus on aiheuttanut reaktioita myös ulkomailla.

- Minusta se on typerää, ajattelematonta, se ei kuulu Suomeen. Se loukkaa ihmisiä, Orpo kommentoi asiaa.

Hän toisti, että asiaa tullaan käsittelemään aiemmin sovitun mukaisesti.

Hallituspuolueiden kesken on sovittu sanktiomenettelystä, jos hallituspuolueen kansanedustajan kielenkäyttö on rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Asiaa käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa sanktion.

- Tässä päätöksessä pitää huomioida ne linjaukset, joihin me olemme yhdessä sitoutuneet, Orpo totesi.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kysyi perussuomalaisten puheenjohtajalta, valtiovarainministeri Riikka Purralta, jakaako hän pääministerin näkemykset. Tuppurainen muistutti Orpon aiemmin todenneen, että jos sanktioita ei jatkossa tule, hallitus ei ole toimintakykyinen.

- Hallitus on erittäin toimintakykyinen. Se mitä eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät, siitä minulla ei ole tietoa enkä sitä voi täältä suunnalta kommentoida, Purra vastasi.

Varsinaista kuvien julkaisua Purra ei halunnut kommentoida. Hän sanoi pysyvänsä aiemman lausuntonsa takana.

Purra on sanonut otaksuvansa, että perussuomalaiset ovat halunneet puolustaa kruununsa menettänyttä Miss Suomea ja osoittaa, ettei asian ympärillä käydyssä keskustelussa ”oikeastaan ole mitään järkeä”.

Miss Suomen tittelin menetystä edelsi vastaavanlaisen silmienvenyttelykuvan julkaiseminen sosiaalisessa mediassa.

VIHREIDEN ryhmäpuheenvuoron budjettikeskustelussa käyttänyt Krista Mikkonen sanoi perussuomalaisten ohjaavan keskustelua tarkoituksella sivuraiteille.

- Kaiken tämän irvokkaan karnevalisoinnin alla on tarkoitus haudata petettyjä lupauksia pienituloisille ja duunareille, kylmäsydämisiä leikkauksia köyhiltä suomalaisilta ja epäonnistuneita taloustavoitteita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi, ettei pääministeri uskalla laittaa perussuomalaisten rasistisille ulostuloille pistettä siksi, että hän pelkää hallituksen kaatumista ja sitä kautta leikkaustavoitteiden karkaamista.

- Sijaiskärsijöiksi joutuvat Suomessa vähemmistöt ja köyhät suomalaiset. Kokoomus mahdollistaa rasismin normalisoitumista, ja sitä laskua me maksamme vielä pitkään.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät puivat kohua tiistaina.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 16.54.