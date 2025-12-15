Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.12.2025 11:59 ・ Päivitetty: 15.12.2025 14:55

Pääministeri Orpo rasismikohusta: ”Se on ollut isänmaalle vahingollista”

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi maanantaina eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä, että perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenyttelykuvat ovat olleet jossain määrin isänmaalle vahingollisia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he venyttävät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan. Tapaus on aiheuttanut reaktioita myös ulkomailla.

- Minusta se on typerää, ajattelematonta, se ei kuulu Suomeen. Se loukkaa ihmisiä, Orpo kommentoi asiaa.

Hän toisti, että asiaa tullaan käsittelemään aiemmin sovitun mukaisesti.

Hallituspuolueiden kesken on sovittu sanktiomenettelystä, jos hallituspuolueen kansanedustajan kielenkäyttö on rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Asiaa käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa sanktion.

- Tässä päätöksessä pitää huomioida ne linjaukset, joihin me olemme yhdessä sitoutuneet, Orpo totesi.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kysyi perussuomalaisten puheenjohtajalta, valtiovarainministeri Riikka Purralta, jakaako hän pääministerin näkemykset. Tuppurainen muistutti Orpon aiemmin todenneen, että jos sanktioita ei jatkossa tule, hallitus ei ole toimintakykyinen.

Lisää aiheesta

Silmienvenyttelykuvat tyrmistyttävät etenkin Japanissa – ”Ei voida sivuuttaa kömmähdyksenä”
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen

- Hallitus on erittäin toimintakykyinen. Se mitä eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät, siitä minulla ei ole tietoa enkä sitä voi täältä suunnalta kommentoida, Purra vastasi.

Varsinaista kuvien julkaisua Purra ei halunnut kommentoida. Hän sanoi pysyvänsä aiemman lausuntonsa takana.

Purra on sanonut otaksuvansa, että perussuomalaiset ovat halunneet puolustaa kruununsa menettänyttä Miss Suomea ja osoittaa, ettei asian ympärillä käydyssä keskustelussa ”oikeastaan ole mitään järkeä”.

Miss Suomen tittelin menetystä edelsi vastaavanlaisen silmienvenyttelykuvan julkaiseminen sosiaalisessa mediassa.

VIHREIDEN ryhmäpuheenvuoron budjettikeskustelussa käyttänyt Krista Mikkonen sanoi perussuomalaisten ohjaavan keskustelua tarkoituksella sivuraiteille.

- Kaiken tämän irvokkaan karnevalisoinnin alla on tarkoitus haudata petettyjä lupauksia pienituloisille ja duunareille, kylmäsydämisiä leikkauksia köyhiltä suomalaisilta ja epäonnistuneita taloustavoitteita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi, ettei pääministeri uskalla laittaa perussuomalaisten rasistisille ulostuloille pistettä siksi, että hän pelkää hallituksen kaatumista ja sitä kautta leikkaustavoitteiden karkaamista.

- Sijaiskärsijöiksi joutuvat Suomessa vähemmistöt ja köyhät suomalaiset. Kokoomus mahdollistaa rasismin normalisoitumista, ja sitä laskua me maksamme vielä pitkään.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät puivat kohua tiistaina.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 16.54.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

15.12.2025 14:42

Silmienvenyttelykuvat tyrmistyttävät etenkin Japanissa – ”Ei voida sivuuttaa kömmähdyksenä”

Politiikka

15.12.2025 14:37

”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU