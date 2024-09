Pääministeri Orpo selvensi eduskunnalle heinäkuun edustusepäselvyyttä – “En osaa sanoa, annoimmeko pääministerille palautetta”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) selvensi keskiviikkona eduskunnalle Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen liittyvää edustusepäselvyyttä. Simo Alastalo Demokraatti

Suomea edusti heinäkuussa Britanniassa järjestetyssä kokouksessa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Orpo oli estynyt osallistumasta vaimonsa syntymäpäivien vuoksi, mutta eduskuntaa ei vaihdoksesta informoitu.

Orpo tapasi keskiviikkona eduskunnassa sekä ulkoasianvaliokunnan että suuren valiokunnan kansanedustajia. Tapaamisen tarkoituksena oli oli käydä läpi muun muassa tietokatkosta.

– Se oli hyvä kuuleminen. Käytiin asiat perinjuurin läpi ja minusta me päädyttiin ihan yhteiseen näkemykseen, Orpo totesi Demokraatille heti kuulemisen päätyttyä.

Tuliko noottia?

– No lähinnä siitä, että eduskuntaa olisi voinut sinänsä informoida vielä enemmän, vaikka siellä ei juridisesti vahvempaa tarvetta ollutkaan.

Et pidä tätä mokana?

– En edelleenkään. Mutta sanoin, että annetaan eduskunnalle mieluummin enemmän kuin vähemmän tietoa, että vältytään hässäköiltä.

HALLITUSPUOLUE kokoomuksessa kuuleminen koettiin turhauttavana ja opposition katsottiin tehneen tikusta asiaa. Toinen kokoomuksen edustaja kuvasi kokousta ironisin sanankäänteen “todella innoittavaksi”.

Kuulemisesta poistunut opposition kansanedustajista luonnehti tapaamista puolestaan “loppuaan kohden hyvähenkiseksi”. Pääministerin suhtautumista eduskunnan tiedonsaantia koskevaan huoleen ja siihen liittyviin moitteisiin kuvattiin Demokraatille myös sanalla “nättinokkainen”.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) sanoi keskustelun olleen avoin ja hyvä.

– Nostimme sen esille, että tiedonsaanti ja kulku on aina varmistettava kaikissa tilanteissa. Kun kävimme sitä yhdessä läpi, pääministerikin totesi, että hän tunnistaa tämän tarpeen olemassaolon. Pohdimme myös (Euroopan poliittisen yhteisön) kokouksen sisältöjä, mitä siellä keskusteltiin ja mikä kokouksen luonne oli. Tämä on tällainen epävirallistyyppinen kokous ja suurin sisältö on ehkä tapaamisten mahdollistamisessa.

Kiljusen mukaan kokous on jatkossa eduskunnan seurannassa.

– Tulemme saamaan siitä asianmukaiset raportit.

Annoitte palautetta pääministerille?

– En osaa sanoa annoimmeko palautetta, mutta kun tämä on ollut julkisuudessa niin isossa kulmassa, niin halusimme tuoda sen näin päin esille, jotta meillä on yhteisymmärrys valiokuntien välillä ja pääministerin ja valtioneuvoston välillä. Avasimme myös sitä puolta, josta on julkisuudessa paljon puhuttu. Ei meillä lopputulemasta jäänyt kenellekään mitään… kaikki tunnistivat tiedonsaannin välttämättömyyden.

Pääministeri ei myöntänyt mitään virhettä tapahtuneeksi?

– En lähde spekuloimaan siitä, myönsikö hän vai eikö myöntänyt. Pääministeri kommentoikoon itse. Hän katsoi (Euroopan poliittisen yhteisön) tapaamisen luonteen olleen epävirallinen ja sitähän se olikin.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta tapasi syyskuun alussa saman aiheen tiimoilta myös presidentti Stubbia. Tuolloin Kiljunen kertoi Stubbin myöntäneen, että tiedonsaannin suhteen tapahtui lapsus, kun kokoukseen osallistujan vaihtumista ei kerrottu eduskunnalle.

– Ehkä nyt sen verran voisi avata sitä keskustelua hänen kanssaan, että presidenttikin myönsi sen, että tässä nyt jonkinlainen lapsus tapahtui tiedonkulussa, että olisi luontevaa ollut, että siitä olisi eduskunnalle kerrottu etukäteen, Kiljunen kommentoi Demokraatille syyskuun alussa.

Tapaamisesta tiedottaminen on valtioneuvoston ei presidentin vastuulla.