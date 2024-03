Pääministeri Orpo Ylellä: “Ihmisoikeudet pyritään huomioimaan niin pitkälle kuin mahdollista”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolusti lauantain Ylen Ykkösaamussa lausuntokierroksella olevaa rajalakiesitystä. Määräaikaiseksi kaavaillulla poikkeuslailla pyritään estämään Venäjän itärajalle organisoimaa välineellistettyä maahantuloa. Demokraatti Demokraatti

Useat asiantuntijat, muun muassa oikeuskansleri Tuomas Pöysti, ovat arvostelleet lakiluonnosta kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain vastaiseksi.

Mikäli hallitus esityksensä eduskunnalle antaa, perustuslain nopeutettu muuttaminen edellyttäisi 5/6-määräenemmistöä ja lain hyväksyntä senkin jälkeen 2/3-enemmistöä. Orpo korosti, että hallituksella on velvollisuus huolehtia kansallisesta turvallisuudesta.

– Jos emme lisää työvälineitä meidän rajavartiolaitokselle ja meidän maahan voi vaan joku toinen maa työntää laittomia siirtolaisia, se olisi suuri uhka meidän kansalliselle turvallisuudelle, rajamme turvallisuudelle. Me emme voi pelkästään tyytyä siihen, että tämä on ristiriidassa tai jännitteinen kansainvälisten sopimusten kanssa, vaan hallituksena meillä on vastuu huolehtia Suomen turvallisuudesta, rajaturvallisuudesta ja siksi me olemme tämän esityksen antaneet. Ja pyrkineet tekemään siitä niin hyvä kuin mahdollista, Orpo totesi Ylellä.

PÄÄMINISTERI kiitteli opposition ja hallituksen ylittävää yhteistyötä turvallisuusasioissa.

– Olemme käyneet erittäin hyviä ja rakentavia keskusteluja tästä vaikeasta asiasta. Turvallisuuskysymys ei ole oppositio-hallitus-kysymys.

– Koska me tarvitsemme tähän todennäköisesti sen 5/6-enemmistön, niin pitää todellakin kuulla, ottaa huomioon erilaisia näkemyksiä.

Orpo tähdensi, että perustuslakiin on jätetty mahdollisuus poikkeuslakimenettelylle erityisiä tilanteita varten.

– Mikä muu kuin se, että joku tekee hybridihyökkäyksen, operaation meidän rajoilla, ja pyrkii horjuttamaan meidän turvallisuutta on erityinen tilanne? Tämä on.

Lain käyttökynnyksestä tehdään Orpon mukaan erittäin korkea.

– Rajattu aika, maantieteellinen paikka, ihmisoikeudet pyritään huomioimaan niin pitkälle kuin mahdollista, Orpo sanoi Ykkösaamussa.