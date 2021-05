Pääministeri Sanna Marinin viesti Porissa: ”Kuntavaaliehdokkaiden on tärkeää puhua arjen peruspalveluista”

Pääminisreri Sanna Marin teki maanantaina 17.5.2021 työvierailun Satakuntaan. Studio SDP Satakunnan haastattelussa pääministeri Sanna Marin piti tärkeänä 12 -vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Hän kehotti myös ylpeästi pitämään esillä sosialidemokraattisia kuntavaaliehdokkaita. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Valtakunnan politiikassa on kevään aikana vauhtia ja vaarallisia tilanteita kehysriihestä elvytyspaketin hyväksymiseen. Miltä valtakunnan politiikan tilanne näyttää juuri nyt?

–On hienoa, että koronatilanne paranee koko ajan. Se ilahduttaa minua kovasti. Parempaan suuntaan olemme menossa ja kesästä voi tulla normaali. Politiikkaan mahtuu erilaisia tilanteita ja neuvotteluja. Ne vain pitää hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.

12-vuotinen liikennejärjestelmä on väyläinvestointien kehittämisen väline

Satakunta on vientiteollisuusmaakunta ja maakunnalle hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Satakunnassa tarvitaan panostusta mm. raideyhteyksien ja valtateiden 2 Helsinkiin ja 8 Turkuun kunnostukseen. Millaisia mahdollisuuksia näet uusiin rahoituksiin väyläinvestoinneissa?

–Satakunta on saanut liikennerahoja alkaen jo Rinteen hallituksen toimesta ja myös nykyisen hallituksen aikana. Niitä on tullut koko maahan enemmän kuin aikaisemmin. On selvää, että Satakunnassa tarvitaan parannusta liikenneyhteyksiin. 12 -vuotinen liikennejärjestelmä on se väline, jolla liikenneyhteyksiä edistetään. Sinne teidän on tehtävä esityksiä, pääministeri Sanna Marin kehotti satakuntalaisia.

Kuntavaaleissa on puhuttava kunnallisista palveluista

–Sosialidemokraattien kuntavaaliehdokkaiden on tärkeää puhua arjen peruspalveluista. Ja ennen muuta kunnallisista palveluista. Ne ovat tärkeitä vauvasta vaariin. Hyvät palvelut ovat hyvän arjen perusta.

–Yhtä tärkeää on, että meillä on osaavia ihmisiä valtuutettuina ja kunnan eri tehtävissä, ihmisiä, jotka kykenevät yhteistyöhön. Ja sellaisiahan ovat sosialidemokraattiset ehdokkaat. Heistä meidän tulee ylpeänä kertoa, pääministeri Sanna Marin kehotti.

Studio SDP Satakunnan haastattelu on nähtävissä Satakunnan sosiademokraattien Facebook-sivulla iltapäivällä 17.5.2021 http://facebook.com/sdpsatakunta.