Pääministeri voitti Irakin vaalit – pappismiesten boikotti ei tehonnut

Irakissa maan istuva pääministeri Mohammed Shia al-Sudani kertoo poliittisen liittoumansa voittaneen maan parlamenttivaalit, uskonnollisten oppositiojohtajien vaaliboikotista huolimatta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolme vuotta vallassa ollut Al-Sudani sanoi televisiopuheessaan, että hänen osittain iranilaismielisistä ryhmistä koostuva vaaliliittonsa on saanut eniten ääniä tiistaina pidetyissä vaaleissa.

Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan al-Sudanin kannattajat kerääntyivät Vapauden aukiolle maan pääkaupungissa Bagdadissa. Aukiolla vaalivoittoa juhlittiin soittamalla musiikkia ja ampumalla ilotulitteita.

Al-Sudani kutsui televisiopuheessaan voittoaan kaikkien irakilaisten voitoksi ja onnitteli maata siitä, että hänen edustamansa koalitio sai vaaleissa eniten ääniä.

Jo aikaisemmin al-Sudania lähellä olevat lähteet kertoivat, että pääministeri oli päässyt jatkokaudelle ja hänen vaaliliittonsa saanut eniten edustajia Irakin erittäin hajanaiseen parlamenttiin.

Al-Sudanista on tullut merkittävä voimahahmo Irakin politiikassa sen jälkeen, kun hän nousi valtaan 2022. Tuolloin hän nousi tehtäväänsä Iran-mielisten ryhmien liittouman tukemana. Al-Sudanin oli ennen vaaleja uskottu keräävän suuren äänimäärän, mutta jäävän ilman enemmistöä.

Aiemmissa vaaleissa pääministerin nimeäminen ja hallituksen muodostaminen ovat osoittautuneet hankaliksi tehtäviksi vaalien jälkeen.

TULEVALLA pääministerillä on edessään vaikea tehtävä vastata äänestäjien odotuksiin muun muassa uusien työpaikkojen luomisesta sekä infrastruktuurin ja koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisestä. Irak kärsii korruptiosta ja huonosti hoidetusta hallinnosta.

Lisäksi pääministerin on kyettävä pitämään yllä haurasta tasapainoa Irakin liittolaisten Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Keskenään vihamielisten Iranin ja Yhdysvaltain välit ovat kiristyneet entisestään Lähi-idän viimeaikaisten kriisien myötä.

Monet tiistain vaaleja boikotoineet sanoivat uutistoimisto AFP:n toimittajille uskovansa, että vaalit eivät tuo merkittävää muutosta heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Monien mukaan äänestys on huijausta, josta hyötyvät vain poliittinen eliitti ja alueelliset valtaapitävät.

Vaikutusvaltainen shiialainen uskonnollinen johtaja Muqtada al-Sadr kehotti kannattajiaan boikotoimaan vaaleja.

Al-Sudani on kuitenkin vakuuttanut jatkavansa jälleenrakennuksen ja kehityksen tiellä myös uudella kaudellaan. Pääministerin nykyisen kolmivuotiskauden aikana Bagdad on muuttunut vilkkaaksi rakentamisen keskukseksi, ja uusia tunneleita ja siltoja on ilmestynyt ympäri kaupunkia.

Al-Sudani sanoo niin ikään, että hänen hallituksensa on onnistunut suojelemaan Irakia alueellisilta levottomuuksilta viime vuosina.