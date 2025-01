Paavi jyrähti Trumpista

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin kaavailemat paperittomien siirtolaisten laajamittaiset karkotukset olisivat katastrofi, sanoo paavi Franciscus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump on astumassa virkaansa maanantaina. Hän on sanonut ottavansa tiukan linjan Yhdysvalloissa olevia arviolta 11 miljoonaa paperitonta siirtolaista vastaan. Trump on muun muassa sanonut toteuttavansa suurimman karkotusoperaation Yhdysvaltain historiassa.

Katolisen kirkon johtajan mukaan Trumpin lupailemat karkotukset olisivat toteutuessaan katastrofi, sillä niistä maksaisivat hinnan ne, joilla ei ole mitään.