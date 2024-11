Paavo Arhinmäestä vasemmistoliiton ehdokas Helsingin pormestarikisaan

Helsingin vasemmistoliitto on asettanut Paavo Arhinmäen pormestariehdokkaakseen. Demokraatti Demokraatti

Arhinmäki on vaikuttanut Helsingin kaupunginvaltuustossa liki 25 vuotta. Nykyisen valtuustokauden ajan hän on toiminut kulttuurin ja vapa-ajan apulaispormestarina. Hän on toiminut aiemmin myös kulttuuri- ja urheiluministerinä, kansanedustajana ja vasemmistoliiton puheenjohtajana.

Aiemmin Helsingin pormestarikilpaan ovat ilmoittautuneet SDP:n Eveliina Heinäluoma, kokoomuksen Daniel Sazonov ja perussuomalaisten Wille Rydman. Vihreiden pormestariehdokkuutta tavoittelevat Fatim Diarra, Atte Harjanne, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa ja Shawn Huff.

ARHINMÄKI kuvailee Helsingin toimineen vastavoimana hallituksen ”tuhoisalle politiikalle”.

– Kun hallitus on saksinut koulutuksesta ja kulttuurista, on Helsinki kasvattanut kulttuurin ja koulutuksen rahoitusta. Tulevan valtuuston pitää jatkaa tätä työtä, vahvistaa Helsingin palveluita valtakunnan hallituksen politiikasta riippumatta. Orpon-Purran hallituksen tulisi ottaa mallia Helsingistä siinä, mihin suuntaan koko Suomea kannattaisi viedä, Arhinmäki sanoo tiedotteessa.

Arhinmäki kiittelee, että Helsingillä on ollut selkärankaa pitää huolta ihmisistä leikkausten keskellä.

– Tavallisten ihmisten hyvän arjen puolustamista tarvitaan edelleen. Suurin osa meistä helsinkiläisistä asuu lähiöissä. Siksi on tärkeää erityisesti panostaa lähiöiden palveluihin, kouluihin, kirjastoihin, nuorisotaloihin ja liikuntapaikkoihin. Pormestarin pitää olla kaikkien helsinkiläisten ja kaikkien kaupunginosien edustaja, hän sanoo.

Arhinmäki katsoo, että Helsingissä jokaiselle pitäisi löytyä kohtuuhintainen koti. Samaan aikaan hän pitää tärkeänä lähiluonnon puolustamista.

– Lähimetsiä, kallioita ja rantoja pitää säilyttää niin nykyisille kuin tuleville helsinkiläisille. Vasemmistoliitto on ollut Helsingin ympäristöpuolue, kun olemme puolustaneet koko 2000-luvun ajan esimerkiksi Stansvikin, Kivinokan, Matokallion sekä Vartiosaaren metsiä ja kallioita.