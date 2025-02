Orpo sittenkin Münchenin turvallisuuskonferenssiin – ”Aika erikoisia aikoja eletään”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo sittenkin lähtevänsä Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Orpo kertoi asiasta medialle torstaina. Demokraatti Demokraatti

Aimmin on kerrottu, ettei Orpo ole osallistumassa konferenssiin, ja että Müncheniin lähtee presidentti Alexander Stubb.

Orpo kertoi medialle tänään, että eilisen tapahtumat muuttivat tilannetta niin paljon, että hän päätti aiemmasta poiketen lähteä Münchenin turvallisuuskonferenssiin.

– Tänään olen käynyt keskusteluja vielä muun muassa tasavallan presidentin ja ulkoministerin kanssa. Olen ottanut yhteyksiä kollegoihin ja tarve on ilmeinen nyt tässä tilanteessa lähteä, Orpo sanoi.

Orpo totesi, että koko maailma on odottanut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin avausta Ukrainan rauhanneuvotteluihin, koska Yhdysvallat tarvitaan niihin omalla voimallaan mukaan.

– Olemme odottaneet sitä, että Ukrainan tulitauko- tai rauhanneuvotteluprosessi lähtee jollain tavalla liikkeelle. Ja nyt se sitten lähti liikkeelle ja se lähti trumpimaisella vauhdilla. Se tietenkin herättää huolta. Mutta viestini on jälleen kerran se, että otetaan rauhallisesti, hoidetaan asiaa, Orpo sanoi.

Trump on jo keskustellut Venäjän presidentti Vladmir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Huolta ovat herättäneet Yhdysvaltain ulkoministeri Pete Hegsethin puheet. Nato-puolustusministerit ovat hirvitelleet ja ihmetelleet Yhdysvaltojen etukäteen lukkoonlyömiä kantoja rauhanprosessissa.

ORPO kertoi olleensa yhteydessä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa ja pitäneensä eilisestä illasta lähtien yhteyttä Ukrainan pääministeri Denys Smyhailiin.

– Muutenkin laajalla rintamalla nyt toimitaan tässä koko meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon ja valtioneuvoston toimesta.

– Aika erikoisia aikoja eletään, mutta tämä on pitkä prosessi, tämä on vasta sen alku, mutta me pidämme tiukasti Suomen puolia näissä tulevissa käänteissä, Orpo kuvasi.

Meidän pitää saada Euroopalle yksi ääni.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) kommentoi medialle aiemmin tänään, että tietyllä tavalla Euroopan yli on kävelty. Orpolta kysyttiin, onko näin.

– Eurooppa on saatava pöytiin mukaan. Ukrainasta ei voi sopia ilman Ukrainaa, eikä Euroopan turvallisuudesta ilman Eurooppaa. Keskeinen asia huomenna itselläni Münchenin kokouksessa on se, että meidän pitää saada Euroopalle yksi ääni – Eurooppa mukaan neuvotteluihin, Orpo vastasi.

– Huolehdimme siitä, että Eurooppa saadaan näihin pöytiin mukaan. Se on välttämätöntä Euroopan ja Suomenkin turvallisuuden takia.

Orpo korosti, että Euroopan pitää muodostaa yhteinen näkemys ja vahva viesti Yhdysvaltoihin ja Venäjälle, että Eurooppa on mukana neuvotteluissa.

Hän huomauttaa, että Euroopalla on ollut erittäin vahva ja selkeä tuki Ukrainalle. Vaikka joissain tukielementeissä on kuulunut myös riitaääniä, enemmistön tuki on ollut vahvaa. Hän korosti, että nyt ei kuitenkaan voida olla tilanteessa, jossa Eurooppa on pirstaleinen päätöksenteoltaan.

– Nyt viimeistään tässä vaiheessa joukot pitää koota. Me olemme vaatineet vielä selkeämpää, yhtenäistä ja vahvempaa viestiä. Nyt on sen aika ja siksi eurooppalainen keskustelu on välttämätöntä. Se ei ole myöhäistä, mutta parannettavaa on.

ORPOLTA kysyttiin, millaisia edellytyksiä on muodostaa yhteinen näkemys Euroopan ja Yhdysvaltojen kesken ottaen huomioon Yhdysvaltojen ulostulot.

– Kyllä se töitä vaatii, mutta se on mahdollista silloin, kun Eurooppa toimii yhtenäisenä, Orpo sanoi ja totesi, että pitää olla selkeästi määritelty, ketkä Eurooppaa edustavat ja miten edetään.

Orpolta kysyttiin myös Yhdysvaltain ulostuloista, kuten maan ulkoministerin latelemista kovista reunaehdoista. Hegsethin mukaan Ukrainan rajojen palauttaminen vuotta 2014 edeltäneeseen tilanteeseen ei ole realistista. Realismia ei hänestä ole myöskään se, että rauhansopimus Venäjän kanssa toisi Ukrainalle sotilasliitto Naton jäsenyyden.

– Pidän niitä tosi kovina tässä vaiheessa – heti avauksessa – kun lähdetään tulitaosta ja rauhasta neuvottelemaan. Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että Ukraina pitää säilyä itsenäisenä suvereenina valtiona, joka voi itse päättää siitä, että liittyykö se Euroopan unioniin tai hakeeko sen Nato jäsenyyttä. Alueluovutukset ja muut rauhan ehdot, niiden pitää olla ukrainalaisten käsissä, Orpo sanoi.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 15.37 Orpon kommentein.