Paavo Lipponen: Nato-uhosta on hyvä laskeutua maan pinnalle ja lopettaa ”lännettyvä” rähmälläänolo

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) sanoo mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että Nato-uho paljastaa järkyttävän itsetunnon puutteen maassa (Suomessa), joka on edelläkävijä demokratiana ja oikeusvaltiona. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lipposen mukaan Suomi ei ”liity länteen” tullessaan Naton jäseneksi.

”Sotien jälkeinen historiamme on ollut lännettymistä, liittymistä läntisiin taloudellisiin rakenteisiin: Pohjoismainen yhteistyö, Efta, EEC-vapaakauppa. EU:n jäsenyys oli tämän kehityksen päätepiste, paljon suurempi muutos kuin Naton jäsenyys. 1990-luvulta alkaen Suomi on mennyt niin lähelle Natoa kuin mahdollista. Jäsenyys on looginen askel, ei mikään 180 asteen käännös.”

Lipponen sanoo, ettei Naton jäsenyys saa viedä Suomea itäeurooppalaiseen, autoritaariseen suuntaan, presidenttijohtoiseen, virkavaltaiseen turvavaltioon, etäämmälle pohjoismaisesta parlamentaarisesta demokratiasta.