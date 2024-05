Päivi Räsänen paljon vartijana – “On riskinsä siinäkin, jos se palaa ministeri Sanni Grahn-Laasosen putiikkiin”

SDP esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (StV) alkoholilain käsittelyn keskeyttämistä. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) näkee esityksessä riskejä. Simo Alastalo Demokraatti

– Esitin äsken, että sosiaali- ja terveysvaliokunta keskeyttää alkoholilain käsittelyn, koska kaikki valiokunnan kuulemat asiantuntijat vastustivat hallituksen esitystä, Ilmari Nurminen (sd.) kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Perusteluna on Nurmisen mukaan se, että asiantuntijat vastustavat yksimielisesti vahvempien, jopa 8 prosenttisten oluiden tuomista vähittäiskauppohin, eikä valiokunnan tulisi jatkaa käsittelyä ennen kuin esitykselle on riittävät kansanterveydelliset ja taloudelliset perustelut.

Keskeyttäminen palauttaisi esityksen ministeriöön.

Mikäli SDP:n esitys voittaa äänestyksen huomenna valiokunnassa, hallitus joutuu siis antamaan eduskunnalle uuden lakiesityksen. Keskeyttäminen on kiinni hallituspuolue kristillisdemokraattien kansanedustajasta Päivi Räsäsestä, joka on muutenkin kertonut aikovansa äänestää valiokunnassa hallituksen esitystä vastaan.

TIISTAINA eduskunnassa Räsänen ei vielä osannut kertoa kuinka hän huomenna StV:n kokouksessa äänestää. Käsittelyn keskeyttämistä Räsänen piti riskialttiina.

“Tämä on poliittisesti yllättävän monimutkainen soppa.”

– Ihan suoraan sanoen on riskinsä siinäkin, jos se palaa ministeri (sosiaaliturvaministeri) Sanni Grahn-Laasosen (kok.) putiikkiin. On riskinsä, että se tulee sielä kahta pahempana. Yritän taiteilla niin, että kauppojen hyllyille tulisi mahdollisimman vähän vahvoja alkoholijuomia, Räsänen kommentoi.

Räsänen tuntui pitävän mahdollisena sitä, että kokoomus irtaantuisi alkoholilain uudistusta koskevasta hallituksen kompromissista ja esimerkiksi palauttaisi vahvoihin alkoholijuomiin valmistustapaneutraliteetin. Nykyisessä hallituksen esityksessä 8 prosentin juomat pitää valmistaa käyttämällä.

Tulisiko esitykseen mukaan valmistustapaneutraliteetti, jos se kävisi tässä välissä uudelleen ministeriössä?

– Sitä on vaikea tietää mitä siellä tapahtuu. Meidän hallituksen sisällä on myös tahoja, jotka haluaisivat kaikki alkoholijuomat täysin vapaaksi. Meillä on viinikeskustelukin. Tämä on poliittisesti yllättävän monimutkainen soppa. Itse näkisin turvallisimpana sen, että tämä ihan yksinkertaisesti hylätään.

– Tiedän, että hallituspuolueidenkin keskuudessa on monia, jotka tätä (valiokunnan käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä) tosiasiallisesti vastustavat. Toivoisin, että löytyisi vähän laajempaa rohkeutta äänestää tämä nurin. Tämä on ollut niin kattavasti tyrmäävä tämä vastaanotto.

MIKÄLI Räsänen toimii kuten hän on aiemmin kertonut toimivansa ja äänestää valiokunnassa lakiesityksen hylkäämisen puolesta, StV:n enemmistön kannaksi tulee lakiesityksen hylkääminen. Silloin eduskunnan täysistunnon enemmistö voi äänestää valiokunnan hylkäävää kantaa vastaan, jolloin uuden mietinnön sisällöstä päättäisi välittömästi kokoontuva eduskunnan suuri valiokunta (SuV).

Kyse on kiertotiestä, jolla hallituspuolueet saavat enemmistöllään lakiesityksen eduskunnasta läpi.

SuVin tehtävänä olisi todennäköisesti vain hyväksyä täysistunnon äänestyksessä voittanut kanta, joka olisi sisällöltään sama kuin StV:ssä hylätty, vähemmistöön jääneiden hallituspuolueiden kansanedustajien kanta. Suuri valiokunta voisi kuitenkin halutessaan myös esittää mietintöön muutoksia.

Tämän jälkeen täysistunto voisi hyväksyä tai hylätä suuren valiokunnan mietinnön ja antaa siunauksensa alkoholilain muutokselle.

Täsmennetty suuren valiokunnan käsittelyä koskevaa osuutta klo 15.38.