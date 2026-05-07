7.5.2026 13:37 ・ Päivitetty: 7.5.2026 13:38

Päivi Räsänen: Valitan tuomiostani EIT:lle sananvapauden takia

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) kertoo valittavansa taannoisesta kiihotustuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Demokraatti

Korkein oikeus tuomitsi maaliskuussa Räsäsen sakkoihin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Kansanedustaja oli julkaissut verkossa uudelleen vanhoja tekstejään, joissa esiteltiin homoseksuaalisuutta poikkeavuutena ja Raamatun opetusten vastaisena toimintana.

– Toivon, että Strasbourgissa tunnistetaan, että rauhanomainen vakaumuksen ilmaisu ei ole rikos, ja että EIT vahvistaa kaikkien oikeuden tuoda näkemyksensä esiin ilman pelkoa valtiosensuurista, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Hän toistaa aiemman näkemyksensä siitä, että tuomio rajoittaa sananvapautta ja oikeutta ilmaista uskonnollisia mielipiteitä.

KORKEIN OIKEUS ei kuitenkaan antanut tuomiota hänen homoseksuaalisuutta paheksuneista mielipiteistään, vaan katsoi että Räsäsellä on oikeus uskonnollisiiin näkemyksiinsä.

Rangaistus tuli korkeimman oikeuden äänestyspäätöksen perusteella siitä, että Räsänen oli vanhoissa teksteissään lääkärin asemassa luonnehtinut homoseksuaalisuutta psykoseksuaalisen kehityksen häiriöksi.

Tämä ei enää nykylääketieteen mukaan pidä paikkaansa, ja Räsäsen katsottiin ammattilaisena tienneen asiasta.

EUROOPAN ihmisoikeustuomioistuin ei voi suoraan kumota suomalaisen oikeusistuimen päätöksiä. Se voi esimerkiksi määrätä valtion maksamaan tuomitulle korvauksia, mikäli se katsoo päätöksen rikkoneen hänen oikeuksiaan.

