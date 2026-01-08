Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

8.1.2026 09:23 ・ Päivitetty: 8.1.2026 09:23

Pakkanen ja maltilliset hinnat kirittivät sähkönkulutuksen kaikkien aikojen ennätykseen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomen sähkönkulutus nousi kaikkien aikojen ennätykseen torstaiaamuna, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Fingrid kertoi varhain aamupäivällä, että toistaiseksi korkein kulutus vartin keskiteholla oli ollut 15 128 megawattituntia.

Ennätys liittyy kireään pakkaseen, kertoo yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi Fingridiltä STT:lle.

- Lisäksi sähkön hinta on tällä hetkellä aika maltillinen, eivätkä kuluttajat ole lähteneet säästämään sähkön käytössä, Kuivaniemi sanoo.

Kuivaniemen mukaan ennätyslukema voi vielä rikkoutua torstai-illan mittaan.

Pörssisähkön keskihinta on torstaina alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Kalleimmillaan pörssisähkö on illalla seitsemän ja kahdeksan välillä, kun hinta nousee runsaaseen 15 senttiin kilowattitunnilta.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ toimii Fingridin mukaan normaalisti ja sähkö riittää tällä hetkellä hyvin.

Kuluttajat käyttävät sähköä tällä hetkellä varsin normaalisti, Kuivaniemi kertoo.

- Lämpöä on tehty aika paljon sähkökattiloilla aamusta alkaen, ja se tietysti nostaa sähkön kulutusta.

Tuulivoimaa on hänen mukaansa ollut torstaina hyvin tarjolla, mutta ennusteiden mukaan sen tuotanto laskee perjantaina, mikä voi näkyä sähkön hinnoissa.

