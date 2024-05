Palaako SAK neuvotteluihin työmarkkinamallista? – Jarkko Eloranta avaa nyt tilannetta

SAK:n hallitus ottanee maanantaina kantaa, palaako SAK kaksikantaisiin neuvotteluihin työnantajapuolen kanssa niin kutsutusta työmarkkinamallista. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK jätti neuvottelupöydän viime joulukuussa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei lähde ennakoimaan, mitä SAK:ssa päätetään.

– Katsotaan maanantaina, mikä tilanne on.

Hän muistuttaa, että myös paikallisesta sopimisesta on käyty keskustelua ja myös sitä arvioitaneen, missä sen kanssa mennään ja mitä se tarkoittaa työmarkkinamallille.

Paikallisesta sopimisesta ei ole Elorannan mukaan vähään aikaan käyty kahdenvälisiä keskusteluja SAK:n ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä asiantuntijatasolla.

Sen sijaan paikallisen sopimisen lakimuutoksista tullutta lausuntopalautetta on tarkasteltu epävirallisesti aihetta jo aiemmin valmistelleessa kolmikantatyöryhmässä.

– Siellä sitten työstetään eteenpäin. Asia on niin sanotusti vielä vähän levällään.

Eloranta kokee, että kahdenvälisistä keskusteluista ei ole tullut mitään merkittävää vastaantuloa paikallisesta sopimisesta SAK:n suuntaan. Hän sanoo, että näkemys ei ole kiteytynyt siitä, mitä tehtäisiin esimerkiksi paikallisen sopimisen valvonnan suhteen tai luottamusmiesten aseman suhteen järjestäytymättömässä työnantajakentässä. Paikallisen sopimisen mallia haetaan edelleen ja valmistelu ja keskustelu jatkuu.

UUTISSUOMALAISEN tietojen mukaan lakiesitys työriitojen sovittelusta olisi lieventymässä. Se ei sitoisikaan valtakunnansovittelijan käsiä vientialojen palkankorotuslinjaan.

Hallitus on aikonut betonoida vientivetoisen työmarkkinamallin lakiin, jos työmarkkinajärjestöt eivät keskenään pysty asiasta sopimaan.

Asiaan liittyvässä Uutissuomalaisen näkemässä esitysluonnoksessa kuitenkin lukee, että sovittelijan olisi kansantalouden kilpailukyvyn turvaamiseksi meneteltävä siten, että muiden alojen palkanmuodostus toimii mahdollisimman hyvin eikä työmarkkinoiden toimivuus vaarannu. Jos hallituksen lakiesitys toteutuu tässä muodossa, se ei käytännössä merkitsisikään muutosta nykykäytäntöön.

Hallitusohjelmassa linjattiin, etteivät valtakunnansovittelijan toimisto tai sovittelulautakunta voisi sovintoehdotuksellaan ylittää palkankorotusten niin sanottua yleistä linjaa.

Jarkko Eloranta kommentoi, että jo alun perin on ollut tiedossa, että lainsäädännöllä olisi kovin vaikea säätää tiukkaa vientimallia.

– Siinä mielessä Uutissuomalaisen tiedot ovat varmaan ihan oikeansuuntaisia eikä sinänsä yllättäviä. Näinhän se näyttää ja sitten kun katsoo nykytilannetta, että siellä nyt tällä hetkellä julkisen alan liitot hakkaavat päätään seinään yksityisessä opetusalassa, niin en minä usko, että tämä uusi lainsäädäntö paljon tätä tilannetta muuttaisi, Eloranta sanoo ja viittaa yksityisen opetusalan työriitaan.

JARKKO Eloranta arvioi, että osana SAK:n pohdintaa työmarkkinapöytään palaamisessa on myös mainittu tieto siitä, ettei valtakunnansovittelijan käsiä voi sitoa vientialojen palkankorotuslinjaan.

– Mutta en lähde nyt sitä ennakoimaan, että mitä me maanantaina sanomme.

– Koska lainsäädäntö ei varmaan nykytilaa hirveästi muuta, niin eihän se tietenkään kauheasti tuo lisäpotkua neuvotteluihin lähtemiseen, vaikka ei nykytilannekaan ole tyydyttävä. Mutta tällaisen hallitusohjelmakirjauksessa luodun pakon edessä neuvotteluihin lähtö ei sekään nyt ihan parhaalta vaihtoehdolta ole sitten kuitenkaan koskaan tuntunut.

Eloranta nostaa tässä yhteydessä jälleen pinnalle myös paikallisen sopimisen ja sen saadaanko siinä jotakin SAK:n kannalta järkevää aikaan.

Voisiko summata, että nyt aika paljon on painoa teidän puolesta paikallisella sopimisella?

– On, on. Ilman muuta sillä on painoarvoa nyt tässä.

DEMOKRAATTI kysyi jo aiemmin myös työministeri Arto Satoselta (kok.) eduskunnassa, onko laki työriitojen sovittelusta lieventymässä.

– Työmarkkinamallia koskeva valmistelu on etenemässä ihan normaalisti toukokuun aikana varmaan ja siitä tulee oma tiedotustilaisuus, kun työryhmä valmistuu ja sen jälkeen asia lähtee vasta lausunnoille ja syksyllä eduskuntaan. Toivon, että sitä ennen käynnistyisi nämä kaksikantaiset neuvottelut, mutta siinä suhteessa pallo on pitkälti SAK:n hallituksella, että mitä se ensi maanantaina päättää, Satonen sanoi.

Satonen ei vahvistanut Uutissuomalaisen uutista, jonka mukaan laki työriitojen sovittelussa olisi lieventymässä hallitusohjelmassa kaavaillusta.

– Valtakunnansovittelijan toimintatapaa varmaan voidaan sitoa. Tietenkään se ei estä ketään sopimasta. Sehän on ollut lähtökohtana alusta alkaen. Tämä lakiahan ei estä ketään sopimasta toisin. Kyse on siitä, miten valtakunnansovittelija tai sovittelulautakunta toimii. Mutta tämän asian osalta työryhmätyö on vielä kesken, Satonen totesi.