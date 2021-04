Palaako Suomen uinti vielä kulta-aikoihinsa? Tämä mies on luku sinänsä.

Maailmalta löytyy jo useita toisen polven mestariuimareita, mutta Kasvion uintisuku on luku sinänsä. Menossa jo neljäs sukupolvi tavoittelemassa maailman huippua. KAUKO-AATOS LEVÄAHO

Vuonna 1937 Antwerpenin työläisolympiakisoissa Viipurin Työväen Uimareiden 19-vuotias sinnikäs Mila Leskinen voitti kultaa 400 metrillä. Samaan aikaan Tampereen Työväen Uimareiden 22-vuotias veturinkuljettaja Taisto Kasvio oli TUL:n parhaita vapaauimareita.

He rakastuivat ja muuttivat Helsingin Työväen Uimareihin. Taistolle ja Milalle syntyi 1944 Matti-poika ja myöhemmin ansioitunut kirkkokonsertoija Eva-sisar. Matista kehkeytyi olympiauimari Tokioon vuonna 1964.

Samoihin aikoihin Ruotsista oli muuttanut Suomeen Käkisalmelainen rakennusmestari Patrikan pariskunta. Heidän tyttärensä Ulla Patrikka oli hyvä selkäuimari mutta Ruotsin kansalainen. Ulla ja Matti menivät naimisiin ja ponnistelujen jälkeen Suomen kansalaisuuden saavuttanut Ulla edusti Suomea 1968 Meksikon olympialaisissa.

Heille syntyi 1973 Antti-poika, joka puolestaan voitti 1994 Roomassa uinnin kaksi maailmanmestaruutta. Antilla puolestaan on nyt 15-vuotias tytär Louna, jota Antti valmentaa maailman huipulle.

Helsinki Swimming -kisoissa oli upeaa nähdä Lounan edustavan samaa sujuvaa lentävää, liukuvaa ja pitkävetoista uintityyliä kuin hänen esi-isänsä Tate, Matti ja Antti ovat edustaneet.

SITTEN Antti Kasvion, Jani Sievisen, Vesa Hanskin ja Hanna-Maria Seppälän menestysajoista on kulunut jo lähes pari vuosikymmentä. Tällä hetkellä kirkastaa. Uinti parhaimmisto on kerääntynyt eri uintikeskuksiin ja tulos on sen mukainen. Tokion olympiakisoihin on valittu jo 3 uimaria: Matti Mattsson, Ida Hulkko ja Ari-Pekka Liukkonen.

Matti Mattsson on luku sinänsä. Hän säväytti jo vuosia sitten, mutta sitten repsautti elämäntapansa. Nyt hän on muuttanut tyyliään, palannut huippu-urheilijan menoihin ja tulos on nähtävissä niin hänellä kuin muillakin. Ollaan toivon mukaan palaamassa Suomen kulta-aikoihin.

Erikoisen kiitoksen Suomen uinnin tähänastisissa saavutuksissa ovat ansainneet Kari Ormo, Esa Sievinen sekä Kasviot.

Antti Kasviosta muistuu mieleen hänen suuttunut suhtautuminen lehteemme. Onkohan jo laantunut? Kun Kasvio palasi EM-uinteihin ja häneltä vaadittiin rutiininomainen doping-testaus, lehtemme silloinen urheilutoimittaja otsikoi jutun ”Kasvio dopingtesteihin”. Siitä syntyi väärin käsitys.

Verrataanpa vielä Ari-Pekka Liukkosta ja Väinö Leskistä. Leskinen sanoi voitettuaan 1937 työläisolympiakultaa, että on hienoa olla hyvä uimari, mutta vielä parempi on olla hyvä uimari ja sosiaalidemokraatti. Tätä mukaillen Ari-Pekka Liukkonen toteaa, että on hienoa olla uinnin lisäksi myös vihreiden kunnanvaltuutettu Jyväskylässä.