15.8.2025 09:15 ・ Päivitetty: 15.8.2025 09:15
Palestiina-mielenosoitus tukki tien Vihtavuoren ruutitehtaalle
Nammon Vihtavuoren tehtaiden lähellä Keski-Suomen Laukaassa oli perjantaina Palestiina-aktivistien mielenilmaus, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.
Mielenosoituksessa Ruutitehtaantiellä istuskeli poliisin mukaan noin neljäkymmentä naamioitunutta osallistujaa, jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa Suomen asevientiä Israeliin.
Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen mielenilmauksesta ennen sen alkamista.
Tien varrella sijaitsee Nammon Vihtavuoren ruutitehdas. Yhtiö on kertonut, ettei se myy ruutia Israelin asevoimille.
Poliisin mukaan mielenosoitus sujui rauhallisesti.
PERJANTAINA aamulla Patriarkaatti palasiksi -niminen ryhmä kertoi aamulla sosiaalisen median palvelu Instagramissa aktivistiensa estävän kulun Nammon tehtaalle.
Ryhmä kertoo vastustavansa asevientiä Israeliin ja sanoo, että Nammon valmistamia aseita käytetään palestiinalaisten tappamiseen Israelissa.
Heinäkuussa Nammon Vantaan-konttorin sisäänkäynti töhrittiin. Tuolloin tekijäksi ilmoittautunut Palestine Action Suomi -ryhmä syytti yritystä osallisuudesta palestiinalaisten kansanmurhaan.
Nammo kiisti väitteen ja vakuutti heinäkuussa STT:lle, ettei se ole vienyt Israelin asevoimille aseita tai ampumatarvikkeita noin vuosikymmeneen.
