Palestiinalaishallinto kielsi al-Jazeeran Länsirannalla toistaiseksi

Al-Jazeera tuomitsi päätöksen lausunnossaan torstaina ja vertasi sitä Israelin toimintaan. Israel on myös aiemmin estänyt al-Jazeeran toiminnan maassaan.

Kanava vaati palestiinalaishallintoa perumaan kiellon ja syytti sitä toimittajiensa uhkailusta sekä yrityksistä piilotella tapahtumia Israelin miehittämillä alueilla ja pakolaisleireillä.

Al-Jazeera on yksi Lähi-itää tarkimmin seuraavista suurista medioista.

Toimittajajärjestö CPJ:n mukaan Israelin ja palestiinalaisten välisestä konfliktista uutisoiminen on nyt vaarallisempaa kuin vuosikymmeniin. New Yorkissa toimivan toimittajajärjestön mukaan Gazassa, Libanonissa ja Länsirannalla on kuollut 146 toimittajaa lokakuusta 2023 alkaen.