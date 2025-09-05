Palestiinalaisten oleskelulupia on jäänyt uusimatta – Migri kertoo tarkastelevansa uudelleen linjaustaan

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoo tarkastelevansa uudelleen linjaustaan, jonka pohjalta muun muassa palestiinalaisille on tehty kielteisiä oleskelulupapäätöksiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Migri kertoo, että arvioinnin tekeminen kestää muutaman viikon.

Ulkoministeriö on Migrin mukaan esittänyt, että sen määritelmä kansallisesta matkustusasiakirjasta soveltuisi myös oleskelulupalainsäädännössä. Näin ollen palestiinalaishallinnon myöntämä matkustusasiakirja rinnastuisi kansalliseen matkustusasiakirjaan. Tämä ei käy ilmi laista tai sen esitöistä, Migri sanoo.

Migri selventää, että uudistetun ulkomaalaislain mukaan muilla matkustusasiakirjoilla, kuten muukalaispasseilla tai pakolaisen matkustusasiakirjoilla, ei voi tunnistautua. Passeja, viisumeita ja maahantuloa koskevassa laissa ei ole vastaavaa kansallisen matkustusasiakirjan edellytystä. Edellytys kansallisesta passista koskee siis vain pidempää oleskelua Suomessa.

Selvityksen ajaksi Migri on keskeyttänyt päätöksenteon palestiinalaisten kielteisten oleskelulupien osalta.

Migristä kerrottiin jo aiemmin Ylelle, että virasto tarkastelee uudelleen ulkomaalaislain tulkintaa tietyiltä osin.