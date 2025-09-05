Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

5.9.2025 06:51 ・ Päivitetty: 5.9.2025 06:59

Tieteentekijät: Palestiinalaistutkijoita uhkaa häätö Suomesta

iStock

Palestiinalaiset tutkijat eivät ole voineet uusia oleskelulupiaan Suomessa ulkomaalaislain muutosten vuoksi, kertoo Tieteentekijöiden liitto. Liitto kertoo saaneensa jäseniltään asiasta yhteydenottoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uudistettu ulkomaalaislaki edellyttää, että oleskelulupaa hakevan henkilöllisyys todennetaan kansalaisuusvaltion myöntämällä passilla.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ei lain muutoksen jälkeen ole hyväksynyt Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi.

TUTKIJOITA edustava ammattiliitto kertoo tietävänsä muutamia palestiinalaistaustaisia väitöskirjatutkijoita, joita muutos koskisi. Liitto kertoo myös nähneensä viranomaisten ja tutkijoiden viestinvaihtoa, joissa on käsitelty muun muassa oleskelulupien vanhentumisia.

Palestiinasta tulleiden tutkijoiden kokonaismäärää liitto ei tiedotteessaan kerro.

Liiton mukaan tutkijoiden mahdollisuus jatkaa tutkimustyötään Suomessa on vaarantunut.

Pahimmillaan tilanne voi johtaa tutkijoiden karkotukseen, liitto sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU