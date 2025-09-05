Tiede ja teknologia
5.9.2025 06:51 ・ Päivitetty: 5.9.2025 06:59
Tieteentekijät: Palestiinalaistutkijoita uhkaa häätö Suomesta
Palestiinalaiset tutkijat eivät ole voineet uusia oleskelulupiaan Suomessa ulkomaalaislain muutosten vuoksi, kertoo Tieteentekijöiden liitto. Liitto kertoo saaneensa jäseniltään asiasta yhteydenottoja.
Uudistettu ulkomaalaislaki edellyttää, että oleskelulupaa hakevan henkilöllisyys todennetaan kansalaisuusvaltion myöntämällä passilla.
Maahanmuuttovirasto (Migri) ei lain muutoksen jälkeen ole hyväksynyt Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi.
TUTKIJOITA edustava ammattiliitto kertoo tietävänsä muutamia palestiinalaistaustaisia väitöskirjatutkijoita, joita muutos koskisi. Liitto kertoo myös nähneensä viranomaisten ja tutkijoiden viestinvaihtoa, joissa on käsitelty muun muassa oleskelulupien vanhentumisia.
Palestiinasta tulleiden tutkijoiden kokonaismäärää liitto ei tiedotteessaan kerro.
Liiton mukaan tutkijoiden mahdollisuus jatkaa tutkimustyötään Suomessa on vaarantunut.
Pahimmillaan tilanne voi johtaa tutkijoiden karkotukseen, liitto sanoo.
