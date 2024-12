”Palkkakuoppalain” käsittely maaliin valiokunnassa – SDP:n edustajilta vastalause: ”Esitys on kaukana tavoitellusta pohjoismaisesta mallista”

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänään saanut päätöksen niin kutsutun palkkakuoppalain käsittelyn. Kansanedustajat Lauri Lyly (sd.), Piritta Rantanen (sd.), Niina Malm (sd.) ja Timo Suhonen (sd.), esittävät vastalauseessaan lakiesityksen hylkäämistä. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustajat katsovat, että hallituksen esitys työriitojen sovittelua koskevan lain muuttamisesta tulee rajoittamaan valtakunnansovittelijan toimivaltaa merkittävästi sekä heikentämään sovittelujärjestelmän riippumattomuutta.

– Esitys on kaukana tavoitellusta pohjoismaisesta mallista. Sillä pyritään jäädyttämään sopimusalojen väliset palkkaerot suhteessa vientialoihin, mikä tuomitsee naisvaltaiset ja matalapalkka-alat pysyvästi palkkakuoppaan. Tämä on vastoin työmarkkinoiden pitkäaikaista tavoitetta palkkatasa-arvon edistämisestä, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanoo tiedotteessa.

Malm muistuttaa, että lakiesitys koskee valtavaa osaa suomalaisista palkansaajista.

– Opettajat, hoitajat, poliisit linja-autonkuljettajat ja myyjät – heidän palkkakehityksensä uhataan sementoida paikoilleen.

Kansanedustajanelikko huomauttaa, että esityksellä ollaan muuttamassa hyvin toimivaa lainsäädäntöä. Kansanedustajien mukaan sovittelutoimi on toiminut Suomessa hyvin ja sillä on nykyään itsenäinen ja arvostettu asema. He muistuttavat, että poikkeuksia yleisestä linjasta on vain tehty vain kaksi kertaa historiassa – vuonna 2007 ja 2022 -naisvaltaisten alojen hyväksi.

– Palkkatasa-arvon edistäminen vain sopimusalojen sisällä on riittämätöntä, koska sukupuolten väliset palkkaerot johtuvat ennen kaikkea eri sopimusalojen välisistä palkkaeroista. Palkkojen korjaaminen jälkikäteen tulisi olemaan jatkossa entistä vaikeampaa, Piritta Rantanen sanoo tiedotteessa.

LAKIESITYS kuihduttaa SDP:n edustajien mukaan sovittelijan työkalupakin olemattomaksi ja sitoo valtakunnansovittelijan kädet.

– Tätä emme missään nimessä kannata. Sovittelijan olisi jatkossa toimittava kansantalouden kokonaisedun turvaamiseksi, mutta hallituksen esitys ei määrittele tätä vaatimusta selkeästi. Tämä voi johtaa ylivarovaisuuteen ja rajoittaa sovittelutoiminnan vaihtoehtoja enemmän kuin mitä lain normaalin tulkinnan nojalla olisi perusteltua, Timo Suhonen sanoo.

Lauri Lylyn mukaan hallituksen tulisi kehittää sovittelutoimintaa parempaan suuntaan sen sijaan, että se rajoittaa lainsäädännöllä sovittelijan työtä.

– Valtakunnansovittelijan toimiston roolia ja resursseja tulisi vahvistaa. Lisäksi tämän toimiston tulisi tukea työehtosopimustoimintaa neuvonnalla sekä tuottamalla luotettavaa ja puolueetonta tietoa talous- ja palkkakehityksestä. Sovittelijan tulisi myös kerätä ja tuottaa palkkatasa-arvoa koskevaa tietoa neuvotteluosapuolten tueksi, Lyly sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajat painottavat, että sovittelutoimen mahdollisesti tarvittava kehittäminen olisi pitänyt tehdä kolmikantaisesti sopien.

– Näin olisi saatu tasapainoisempi ja kestävämpi ratkaisu. Orpon hallitus yksipuolisilla ja vain palkansaajiin kohdistuvilla työelämäheikennyksillään esti sopimismahdollisuuden tässä asiassa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta on luettavissa eduskunnan sivuilta. Vastalauseen ovat allekirjoittaneet SDP:n edustajien lisäksi kansanedustajat Tuomas Kettunen (kesk.), Olga Oinas-Panuma (kesk.), Fatim Diarra (vihr.) ja Jessi Jokelainen (vas.).