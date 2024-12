“Palkkoja on parannettava, ostovoimakuoppa on kurottava umpeen” – PAMin jäsenkysely kertoo taloudellisen ahdingon lisääntyneen

PAMin tuoreessa jäsenkyselyssä joka kolmas vastaaja kertoo, että hänellä on melko suuria tai vakavia taloudellisia huolia. Eniten niitä on alle 30-vuotiailla. Demokraatti Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan liiton jäsenillä on jäsenkyselyhistorian tukalin taloustilanne. Kyselyjä on tehty vuodesta 2011. Kaksi vuotta sitten vaikeammista taloudellisista huolista kärsivien osuus ampaisi vakiintuneesta 20 prosentista 30 prosenttiin. Nyt heitä on 33 prosenttia.

Toimeentulonsa parantumisesta kertoo vain 15 prosenttia jäsenkyselyyn vastanneista. Vajaalla puolella tilanne on säilynyt ennallaan. Heikentynyt se on 38 prosentilla. Eniten toimeentulo on heikentynyt alle 30-vuotiailla. Osa-aikatyötä tekevistä jopa yli puolet koki toimeentulonsa heikentyneen.

– Minä näen jäsenkyselyn tulokset kirkkaana kuvana siitä, miten korkea inflaatio, matalat palkankorotukset ja hallituksen toteuttamat epäoikeudenmukaiset sosiaaliturvan leikkaukset kurjistavat palvelualojen työntekijöiden ja heidän läheistensä elämää. Palkkoja on parannettava, ostovoimakuoppa on kurottava umpeen, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAM nostaa huolestuttavana ja taloudellisen tilanteen vaikeutumisesta kielivänä asiana esiin myös ulosottovelallisten osuuden. Vastaajista ulosottovelkaa oli 13 prosentilla.

– Erityistä huolta herättää se, että vastanneista, joiden perheessä on alaikäisiä lapsia, joka viidennellä oli ulosottovelkaa, tiedotteessa todetaan.

PAMin jäsenten bruttopalkan keskiarvo on jäsenkyselyn perusteella 2224 euroa kuukaudessa. Mukana ovat sekä kokoaikaiset että osa-aikatyöntekijät.

Marraskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 11 469 PAMin jäsentä. Vastausprosentti oli 16,4.

KYSELYN perusteella PAMin jäsenten toimeentuloa ovat heikentäneet muun muassa hallituksen toteuttamat leikkaukset asumistukeen, työttömyysturvaan, toimeentulotukeen ja lääkekorvauksiin.

Vastaajista 63 prosenttia kertoo leikkausten vaikuttaneen heidän toimeentuloonsa. Joka kolmanteen on osunut useampi leikkauksista. Työttömistä kaksi kolmesta kertoo useamman kuin yhden leikkauksen vaikuttaneen häneen. Näin on myös 47 prosentilla opiskelijoista ja 45 prosentilla osa-aikaista työtä tekevistä.

Kyselyn vastaajista 37 prosentilla oli joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen osa-aikainen työsuhde. Heistä 61 prosenttia on vastentahtoisesti osa-aikatyössä, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla. Kaikista vastaajista 56 prosenttia tekee kokoaikaista vakituista työtä. Kaupan alalla kokoaikaisessa vakituisessa työsuhteessa oli 49 prosenttia vastaajista.

– Työajat vaikuttavat tuloihin, elämän hallintaan, terveyteen, tuottavuuteen ja moneen muuhun. Kyselyn tuloksista nähdään elämiseen riittämättömien työtuntien vaikutus toimeentuloon tilanteessa, jossa hallitus on kohdistanut leikkauksensa myös vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekeviin. Tunteja on kerta kaikkiaan saatava lisää, Rönni-Sällinen sanoo.

LEIKKAUKSISTA laajimmin vaikutusta on ollut lääkekatolla ja toiseksi laajimmin asumistuella.

Niistä, joiden talouteen talouteen asumistuen leikkaus on vaikuttanut, melkein joka viides (17 %) on joutunut vaihtamaan asuntoa, ja joka kolmas (34%) on harkinnut vaihtoa. - Asumistukea sai marraskuussa viime vuotta pienempi osuus. Sen voi olettaa kertovan siitä, että asumistuen ehtojen tiukennus on tiputtanut heidät tuen ulkopuolelle, tiedotteessa todetaan.